Vaccination: le Canada a administré 4 222 115 doses jusqu’à maintenant

Les provinces ont déclaré 124 271 nouvelles injections du vaccin mardi pour un total de 4 222 115 doses administrées jusqu’ici. Le taux de doses administrées est maintenant de 11,14 %. Les données présentées dans cet article ont été mises à jour le 23 mars 2021, à 22 h 30 (HNE).

Par ailleurs, 351 300 nouvelles doses ont été livrées aux provinces et territoires, pour un total de 5 124 470 doses livrées à ce jour. Les provinces et territoires ont utilisé 82,4 % de leur stock de vaccins disponibles.

Le Québec a administré 26 536 nouvelles doses, pour un total de 993 102 doses jusqu’à maintenant. La province a administré des doses à un taux de 11,6 %. Par ailleurs, 245 700 nouveaux vaccins ont été livrés au Québec, pour un total de 1 296 055 doses livrées à ce jour. La province a reçu suffisamment de vaccins pour administrer une dose unique à 15 % de sa population. La province a utilisé 76,6 % de son approvisionnement en vaccins.

L’Ontario a administré 50 659 nouvelles doses, pour un total de 1 603 699 doses jusqu’à maintenant. La province a administré des doses à un taux de 10,9 %. Aucun nouveau vaccin n’a été livré à l’Ontario, pour un total de 1 780 135 doses livrées à ce jour. La province a reçu suffisamment de vaccins pour administrer une dose unique à 12 % de sa population et a utilisé 90,1% de son approvisionnement en vaccins.

Notons que Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et les territoires ne publient généralement pas de rapport quotidien.

Le Nouveau-Brunswick a administré 11 841 doses au cours des sept derniers jours, pour un total de 63 195 doses jusqu’à maintenant. La province a administré des doses à un taux de 8,1 %. Aucun nouveau vaccin n’a été livré au Nouveau-Brunswick, pour un total de 93 455 doses livrées à ce jour. La province a reçu suffisamment de vaccins pour administrer une dose unique à 12 % de sa population. La province a utilisé 67,6 % de son approvisionnement en vaccins.

Terre-Neuve-et-Labrador a administré 12 432 nouvelles doses au cours des sept derniers jours, pour un total de 46 053 doses jusqu’à maintenant. La province a administré des doses à un taux de 8,8%. Aucun nouveau vaccin n’a été livré à Terre-Neuve-et-Labrador, pour un total de 66 470 doses livrées à ce jour. La province a reçu suffisamment de vaccins pour administrer une dose unique à 13 % de sa population. La province a utilisé 69,3 % de son approvisionnement en vaccins.

L’Île-du-Prince-Édouard a administré 2633 doses au cours des sept derniers jours, pour un total de 18 632 doses jusqu’à maintenant. La province a administré des doses à un taux de 11,7%. Aucun nouveau vaccin n’a été livré à l’Île-du-Prince-Édouard, pour un total de 21 925 doses livrées à ce jour. La province a reçu suffisamment de vaccins pour administrer une dose unique à 14% de sa population. La province a utilisé 85 % de son approvisionnement en vaccins.

La Nouvelle-Écosse a administré 16 143 doses au cours des sept derniers jours, pour un total de 66 287 doses jusqu’à maintenant. La province a administré des doses à un taux de 6,8%. Par ailleurs, aucun nouveau vaccin n’a été livré à la Nouvelle-Écosse, pour un total de 119 110 doses livrées à ce jour. La province a reçu suffisamment de vaccins pour administrer une dose unique à 12 % de sa population. La province a utilisé 55,7 % de son approvisionnement en vaccins.

Le Manitoba a administré 3262 nouvelles doses, pour un total de 139 591 doses jusqu’à maintenant. La province a administré des doses à un taux de 10,1%. Par ailleurs, aucun nouveau vaccin n’a été livré au Manitoba, pour un total de 193 760 doses livrées à ce jour. La province a reçu suffisamment de vaccins pour administrer une dose unique à 14 % de sa population. La province a utilisé 72 % de son approvisionnement en vaccins.

La Saskatchewan a administré 5038 nouvelles doses, pour un total de 149 209 doses jusqu’à maintenant. La province a administré des doses à un taux de 12, 7%. Par ailleurs, aucun nouveau vaccin n’a été livré à la Saskatchewan, pour un total de 150 755 doses livrées à ce jour. La province a reçu suffisamment de vaccins pour administrer une dose unique à 13 % de sa population. La province a utilisé 99 % de son approvisionnement en vaccins.

L’Alberta a administré 9787 nouvelles doses, pour un total de 497 280 doses jusqu’à maintenant. La province a administré des doses à un taux de 11,3%. Aucun nouveau vaccin n’a été livré à l’Alberta, pour un total de 528 845 doses livrées à ce jour. La province a reçu suffisamment de vaccins pour administrer une dose unique 12 % de sa population. La province a utilisé 94,03 % de son approvisionnement en vaccins.

La Colombie-Britannique a administré 18 100 nouvelles doses, pour un total de 557 508 doses jusqu’à maintenant. La province a administré des doses à un taux de 10,9%. Par ailleurs, 105 600 nouveaux vaccins ont été livrés à la Colombie-Britannique, pour un total de 736 460 doses livrées à ce jour. La province a reçu suffisamment de vaccins pour administrer une dose unique à 14 % de sa population. La province a utilisé 75,7 % de son approvisionnement en vaccins.

Le Yukon a administré 303 nouvelles doses pour un total de 33 443 doses jusqu’à maintenant. Le territoire a administré des doses à un taux de 80%. Aucun nouveau vaccin n’a été livré au Yukon, pour un total de 51 400 doses livrées à ce jour. Le territoire a reçu suffisamment de vaccins pour administrer une dose unique à 120 % de sa population. Le territoire a utilisé 65,06 % de son approvisionnement en vaccins.

Les Territoires du Nord-Ouest n’ont administré aucun nouveau vaccin, pour un total de 35 397 doses jusqu’à maintenant. Le territoire a administré des doses à un taux de 78%. Aucun nouveau vaccin n’a été livré aux Territoires du Nord-Ouest, pour un total de 48 600 doses livrées à ce jour. Le territoire a reçu suffisamment de vaccins pour administrer une dose unique à 110 % de sa population. Le territoire a utilisé 72,8 % de son approvisionnement en vaccins.

Le Nunavut a administré 482 nouvelles doses, pour un total de 18 719 doses jusqu’à maintenant. Le territoire a administré des doses à un taux de 48%. Aucun nouveau nouveau vaccin n’a été livré au Nunavut, pour un total de 37 500 doses livrées à ce jour. Le territoire a reçu suffisamment de vaccins pour administrer une dose unique à 97 % de sa population. Le territoire a utilisé 49,9 % de son approvisionnement en vaccins.

Ces chiffres sont compilés par le Groupe de travail sur les données ouvertes de la COVID-19, à partir des plus récentes données accessibles au public; ces chiffres pourraient avoir changé depuis. Par ailleurs, certaines provinces publient un bilan hebdomadaire, alors que d’autres dressent un bilan du jour ou de la veille. Notons aussi que les doses de vaccin administrées ne sont pas équivalentes au nombre de personnes qui ont été vaccinées, car les vaccins approuvés jusqu’ici au Canada nécessitent deux doses par personne. Enfin, les vaccins ne sont actuellement pas administrés aux jeunes de moins de 18 ans et aux personnes qui souffrent de certains problèmes de santé. Dans certains cas, le nombre de doses administrées peut sembler supérieur au nombre de doses distribuées. Cette situation s’explique par le fait que certaines provinces extraient un plus grand nombre de doses par fiole.

Ce rapport a été généré automatiquement par le service de données numériques de La Presse Canadienne.