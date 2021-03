Vaccination: les Montréalais de 70 ans et plus peuvent prendre rendez-vous

MONTRÉAL — Le gouvernement du Québec a élargi lundi la prise de rendez-vous pour la vaccination aux personnes âgées de 70 ans et plus qui habitent sur l’Île-de-Montréal.

Québec rappelle que les vaccins contre la COVID-19 sont gratuits et qu’il n’est pas nécessaire non plus de présenter une carte d’assurance-maladie pour les recevoir.

Les personnes admissibles doivent prendre rendez-vous sur le site Internet Quebec.ca/vaccincovid ou, s’ils n’ont pas accès à Internet, en composant le 1 877 644-4545.

Vendredi, le ministère de la Santé et des Services sociaux avait élargi la vaccination aux personnes âgées de 80 ans et plus qui résident sur l’île de Montréal, alors qu’elle était jusque là disponible pour les personnes âgées de 85 ans.