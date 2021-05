Vaccination: nombreux rendez-vous et injections mardi selon le ministre Dubé

QUÉBEC — Près de 234 000 Québécois ont pris rendez-vous mardi pour se faire vacciner contre la COVID-19 selon ce qu’a rapporté mercredi matin le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Dans un message transmis sur Twitter, le ministre ajoute que pendant que précisément 233 981 rendez-vous étaient réservés, plus de 73 000 doses vaccinales ont été administrées au Québec mardi.

Le ministre Dubé rappelle aussi que la prise de rendez-vous est ouverte à tous les Québécois âgés de 25 ans et plus. À compter de jeudi soir ou de vendredi matin au plus tard, elle le sera aussi pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

Le ministre de la Santé écrit dans son message que c’est le temps pour les Québécois de fracasser des records et de joindre leurs efforts dans la bataille contre le coronavirus.

Mardi, Christian Dubé a annoncé que 43,2 % de la population québécoise avait été vaccinée, alors que 3,6 millions de personnes avaient reçu leur première dose. Il a aussi déclaré que 50 % des personnes âgées entre 30 et 34 ans de partout au Québec avaient déjà pris leur rendez-vous vaccinal.

Toutes les personnes qui résident dans un CHSLD ont déjà reçu leur deuxième dose et le ministre a ajouté que l’objectif était désormais de vacciner celles qui sont hébergées dans une résidence privée pour aînés (RPA) d’ici la fin du mois de mai.

Le premier ministre François Legault a lui lancé un appel aux jeunes, mardi, les incitant fortement à aller se faire vacciner. Sur un ton très optimiste, il a affirmé que le Québec était en train de vaincre la troisième vague de COVID-19.