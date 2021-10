Vaccination obligatoire au Canada en avion, en train et sur les bateaux de croisière

MONTRÉAL — La vaccination complète contre la COVID-19 devient obligatoire à compter de ce samedi 30 octobre au Canada pour tous les voyageurs de 12 ans et plus qui montent à bord des avions, des trains et des navires.

Cette exigence s’étend à tous les voyageurs de vols commerciaux, de passagers de trains interprovinciaux et les passagers des grands navires avec hébergement pour la nuit, comme les bateaux de croisière.

En vertu de la nouvelle politique fédérale, les voyageurs de plus de 12 ans devront fournir la preuve qu’ils ont reçu deux doses d’un vaccin contre la COVID-19 approuvé par Santé Canada au moins 14 jours avant de monter à bord de ces moyens de transport.

Une période de grâce d’un mois est cependant accordée. Il sera donc possible pour les passagers non-vaccinés de fournir un test de dépistage négatif jusqu’au 29 novembre.

Un sursis est également accordé aux citoyens étrangers qui pourront jusqu’au 28 février prochain prendre l’avion afin de quitter le Canada, même s’ils ne sont pas vaccinés. Ces voyageurs devront cependant présenter un test moléculaire négatif de dépistage de la COVID-19 avant de pouvoir embarquer dans l’avion. Pour bénéficier de cette exception à la règle, ils devront aussi être entrés au Canada avant le 30 octobre.

À compter du 30 novembre, toute personne qui prendra un train, un avion ou un bateau de croisière au Canada devra prouver qu’elle est vaccinée contre la COVID-19.