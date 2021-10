Vaccination obligatoire dans des hôpitaux de Toronto: un tribunal lève l’injonction

TORONTO — Un juge ontarien a levé une injonction temporaire qui suspendait l’application de la politique de vaccination contre la COVID-19 d’un réseau hospitalier de Toronto, affirmant qu’il n’avait pas la compétence pour accorder la réparation demandée par un groupe de travailleurs non vaccinés.

Le juge de la Cour supérieure de l’Ontario Sean Dunphy a émis l’injonction provisoire la semaine dernière après que plusieurs employés non vaccinés ont déposé une demande d’urgence dans le cadre d’une contestation judiciaire contre la vaccination obligatoire imposée par le University Health Network (UHN).

Le réseau hospitalier avait déclaré que le personnel qui n’avait pas reçu les deux doses d’un vaccin contre la COVID-19 avant le 22 octobre serait licencié. Les travailleurs allèguent que la politique est illégale et discriminatoire.

Dans une décision écrite publiée vendredi, le juge Dunphy a déclaré qu’en ce qui concerne le personnel syndiqué de l’organisation, le «caractère essentiel» du conflit relève clairement du domaine des relations de travail.

En conséquence, il devrait être résolu par l’arbitrage, les griefs et d’autres processus de relations de travail, dit-il, notant que tous les syndicats dont les membres sont touchés ont pris de telles mesures pour contester les politiques sur la vaccination.

«La poursuite conteste le droit de l’employeur de mettre fin à l’emploi des employés concernés», a écrit le juge Dunphy.

«Il y a peu d’aspects d’une convention collective plus fondamentaux que d’établir ce qui constitue et ne constitue pas un motif valable pour la discipline ou la cessation d’emploi d’un employé qui y est assujetti.»

Le tribunal a le pouvoir d’intervenir dans certains cas lorsqu’un tribunal d’arbitrage n’a pas «les outils correctifs nécessaires (…) pour préserver le statu quo en attendant la résolution du différend», a déclaré le juge Dunphy. Cependant, il ajoute ne pas avoir été convaincu que ce serait approprié dans ce cas.

«Aucun des syndicats qui sont intervenus lors de cette audience ne m’a demandé de maintenir l’injonction provisoire en place pendant une période de temps pour leur permettre d’introduire leurs propres demandes», a-t-il noté.

«Tous ont incontestablement la qualité pour le faire. La décision des agents négociateurs d’exercer ou de ne pas exercer un recours particulier mérite une grande déférence devant notre tribunal civil étant donné la nature fondamentale des principes de relations de travail en cause.»

Quant au personnel non syndiqué de l’organisation, le juge Dunphy a mentionné que les employeurs du secteur privé en Ontario sont autorisés à licencier des employés à leur guise en dehors du cadre d’une négociation collective.

«Compte tenu de ce principe fondamental, il est difficile de voir comment un plaignant qui n’est pas syndiqué peut alléguer un préjudice irréparable résultant d’une menace de licenciement», a écrit le juge.

«Si la cessation de leur emploi n’est pas justifiée, ils n’ont pas droit de regagner leur emploi – ils ont droit à de l’argent. L’argent, par définition, n’est pas seulement un recours adéquat, c’est le seul recours.»

Les avocats des plaignants ont fait valoir jeudi que bien que les employeurs peuvent mettre fin à l’emploi de travailleurs non syndiqués à leur discrétion, ils ne peuvent pas le faire à des fins discriminatoires, telles que l’état de santé.

Bien qu’il se puisse que certains des plaignants aient des droits supplémentaires en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario, il n’y a aucune preuve devant le tribunal à l’heure actuelle qui «se rapproche d’établir même une question sérieuse à trancher selon laquelle la politique contestée sur la vaccination contrevient aux dispositions antidiscriminatoires du code à l’égard de l’une d’entre elles», a mentionné le juge dans sa décision.

De telles preuves pourraient être présentées à une date ultérieure, mais elles ne font pas actuellement partie du dossier, a-t-il déclaré.

Le juge Dunphy a toutefois souligné que sa décision concernant l’injonction temporaire «n’aborde pas la question du bien-fondé ou de la légalité de la politique vaccinale adoptée par l’UHN».

Les avocats représentant les plaignants ont déclaré que leurs clients étaient déçus de la décision, mais prévoyaient de continuer en déposant une poursuite.

«Ces héros de la santé peuvent désormais se retrouver sans protection temporaire de leur emploi alors qu’ils contestent la politique de l’UHN, qu’ils jugent illégale et discriminatoire», a écrit Ryan O’Connor, qui représente certains des travailleurs, dans un courriel.

«Cela dit, ils procéderont à une audience complète demandant une nouvelle injonction contre cette obligation dès que possible.»

Ian Perry, qui représente également certains des plaignants, a déclaré que la contestation judiciaire «ne faisait que commencer».

Le président et chef de la direction de l’UHN, Kevin Smith, a affirmé dans un communiqué distribué au personnel à la suite de la décision que les arguments du réseau hospitalier devant les tribunaux étaient soutenus par les syndicats et l’Association des hôpitaux de l’Ontario.

«Nos équipes, écrit-il, ont fait beaucoup de travail pour s’assurer que ce processus soit le plus respectueux possible pour les personnes quittant l’organisation qui ne pouvaient pas se conformer à notre politique. Je respecte leur choix et les remercie pour leur travail à l’UHN.»

«Je suis désolé de voir quelqu’un partir, mais étant donné que plus de 99 % des membres de l’équipe de l’UHN sont désormais doublement vaccinés, j’ai également du respect pour ceux qui ont choisi la santé et la sécurité des patients qui viennent nous voir pour des soins et des collègues qui ont fait ce qui est possible pour se protéger les uns les autres.»

Un porte-parole a mentionné que le pourcentage d’employés entièrement vaccinés n’a pas encore atteint 100 %, car certains qui ont reçu leur première dose au début octobre doivent attendre avant de recevoir leur deuxième dose.

La politique de vaccination obligatoire du réseau hospitalier va au-delà de celle de la province, qui exige que les travailleurs de la santé et de l’éducation soient vaccinés ou testés régulièrement.

La poursuite faisait initialement mention de six plaignants, mais au moins deux douzaines d’autres ont été ajoutées depuis.