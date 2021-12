Vaccination obligatoire dans toutes les entreprises sous règlementation fédérale

OTTAWA — Le gouvernement fédéral veut imposer la vaccination obligatoire aux employés des banques, des entreprises de télécommunications, des services postaux, et autres entreprises sous réglementation fédérale. Plusieurs de ces entreprises ont déjà exigé de leurs employés d’être vaccinés contre la COVID-19.

Depuis août dernier, Ottawa oblige tous les fonctionnaires fédéraux ainsi que les employés dans les secteurs des transports aérien, ferroviaire et maritime à être vaccinés contre la COVID-19.

Mardi, le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, a annoncé qu’un règlement étendra cette obligation à un plus grand nombre de travailleurs. Il prévoit une entrée en vigueur de ce nouveau règlement au début de 2022, après une courte période de consultation.

Depuis l’été, les banques canadiennes, sans attendre Ottawa, ont imposé, les unes après les autres, des règles de vaccination à leurs employés. Ainsi, depuis le 1er novembre, tous les travailleurs qui entrent dans les locaux de la Banque TD doivent être complètement vaccinés.

On ignore le nombre d’employés dans des entreprises sous réglementation fédérale qui échappaient encore à l’obligation vaccinale. On compte environ 955 000 employés dans ces entreprises, selon les chiffres fournis par le ministère fédéral du Travail.

Quant aux fonctionnaires fédéraux, pour obéir au règlement imposé en août, ils n’ont eu qu’à présenter une attestation, sans preuve vaccinale, affirmant avoir été vaccinés. 95 % d’entre eux ont dit l’être pleinement; 98 % avaient attesté avoir reçu au moins une dose de vaccin.

«Rendre la vaccination obligatoire dans tous les milieux de travail sous réglementation fédérale protégera les travailleurs, leur famille, et leur communauté. Cela nous aidera à terminer la lutte contre la COVID-19 et à maintenir une relance économique solide et durable», a déclaré le ministre O’Regan dans le communiqué publié mardi matin.