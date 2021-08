Vaccination obligatoire: toujours un flou sur les conséquences pour les récalcitrants

MARKHAM, Ont. — Justin Trudeau n’est pas parvenu à dissiper le flou sur le sort qui attend les fonctionnaires fédéraux qui refuseraient la vaccination obligatoire contre la COVID-19 si son parti est réélu aux prochaines élections.

Le chef libéral a été questionné par les journalistes là-dessus au lendemain de la suppression d’une récente note de la dirigeante principale des ressources humaines de la fonction publique du Canada, Christine Donoghue, qui reprenait essentiellement les propositions du Parti conservateur pour les fonctionnaires qui refuseraient de se faire vacciner pour entrer au travail.

Dans un message daté du 13 août, Mme Donoghue écrivait: «Pour ceux qui refusent de se faire vacciner, nous devrons considérer des mesures de rechange, comme les tests et le dépistage.» Mardi, cette page web affichait toujours un message «Erreur 404».

«Ce que les fonctionnaires au Conseil du trésor ont dit était erroné», a soutenu M. Trudeau, mardi. «La réalité, c’est que nous sommes très, très clairs que les fonctionnaires fédéraux doivent se faire vacciner. Nous allons travailler avec les syndicats, avec tous les partenaires pour s’assurer que ce soit le cas. Et c’est une position extrêmement différente du Parti conservateur», s’est-il défendu.

En réponse à une autre question, le chef libéral a indiqué que le gouvernement fédéral allait travailler avec ses partenaires pour s’assurer qu’il y aurait des «conséquences pour quiconque ne voudrait pas se faire vacciner et qui n’a pas une bonne raison médicale de l’être». Quelles seront ces conséquences? Il n’a pas voulu s’avancer là-dessus.

«Nous sommes sans équivoque: les fonctionnaires vont devoir se faire vacciner», a réitéré M. Trudeau.

Les conservateurs, de leur côté, ont réclamé que Janice Charette, la greffière par intérim du Conseil privé, ouvre une enquête pour ce qu’ils estiment être une «violation grave» de la Convention de transition par le gouvernement du Canada. Cette convention veut que le gouvernement fédéral fasse le strict nécessaire pour le bon fonctionnement du pays pendant une période électorale.

«Il est clair que la Dirigeante principale des ressources humaines et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada ont reçu la directive de supprimer cette politique. En raison du moment où la politique a été retirée du site, la directive de retrait ne peut qu’être partisane», a écrit Michael Barrett, candidat conservateur dans Leeds—Grenville—Thousand Islands et Rideau Lakes à Mme Charette.

Les libéraux soutiennent qu’il n’y a pas eu d’ingérence partisane de leur part dans la suppression du message de Mme Donoghue.

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a plutôt misé sur la méthode forte pour les fonctionnaires qui refusent la vaccination. «Toutes les conventions collectives prévoient un processus de mesures disciplinaires progressives, pouvant aller jusqu’au licenciement. La discipline devrait toujours être un dernier recours, mais elle peut être nécessaire dans de rares cas», a-t-il dit.

L’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) n’a pas tardé à réagir aux déclarations des dernières heures.

«L’AFPC appuie les mesures sur la vaccination obligatoire dans la fonction publique fédérale afin de mieux protéger nos membres et nos collectivités. Cependant, il est inacceptable de recourir à des mesures disciplinaires et au licenciement pour les faire respecter», a déclaré le syndicat dans une déclaration publiée mardi après-midi.

«Si certains employés ne peuvent pas, ou ne veulent pas, se faire vacciner, le gouvernement doit les réaffecter temporairement à d’autres tâches, dans la mesure du possible, ou prévoir d’autres modalités de travail comme le télétravail. Au besoin, d’autres mesures doivent être envisagées, notamment le dépistage régulier et rapide», y ajoute-t-on.

Garderies à 10 $

Mardi, M. Trudeau a continué de taper sur le clou de son programme des garderies à 10 $ en Ontario, province qui n’a toujours pas signé d’entente avec le gouvernement fédéral. Mais plutôt que de s’en prendre au premier ministre provincial Doug Ford, cible de choix en 2019, M. Trudeau a préféré tirer à boulets rouges sur son adversaire Erin O’Toole pour une deuxième journée d’affilée.

«Les Canadiens ont travaillé trop fort pour retourner à l’austérité et les résultats ratés des années Harper. Les Canadiens ont travaillé trop fort pour revenir en arrière avec le Parti conservateur», a lancé le chef libéral, qui déplore que les conservateurs veuillent abolir le système pancanadien de garderies de son gouvernement pour le remplacer par des crédits d’impôt remboursables pour les familles.

Mardi matin, il était de passage dans une maison unifamiliale de la banlieue de Toronto pour y parler de son plan avec des familles locales et leurs enfants. Il était accompagné du candidat libéral pour Markham-Unionville, Paul Chiang, et de sa vice-première ministre sortante et candidate libérale pour University-Rosedale, Chrystia Freeland.

Le gouvernement libéral a promis d’investir près de 30 milliards $ au cours des cinq prochaines années, puis 9,2 milliards $ par année par la suite pour que ce système pancanadien de garderies voie le jour.

Québec a déjà signé son entente asymétrique qui lui garantit près de 6 milliards $ d’ici les cinq prochaines années, dont une partie servira à améliorer son système en place.Le gouvernement fédéral s’est entendu avec sept autres provinces et territoires, soit la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et le Yukon.

Mme Freeland dit avoir bon espoir d’en arriver à une entente bientôt avec l’Ontario, qui doit recevoir un peu plus de 10 milliards $ sur cinq ans dans le cadre de cette entente. «On a fait du progrès avec l’Ontario. On n’a pas fini, mais je suis très optimiste que ce sera possible», a-t-elle déclaré en réponse à une journaliste qui lui demandait l’état des négociations.

Les provinces et territoires, à l’exception du Québec, qui ont conclu un accord avec Ottawa s’engagent ainsi à réduire les frais de services de garde de50 % d’ici la fin de l’année 2022. Puis, l’objectif est de diminuer les frais afin qu’ils ne soient que de 10 $ par jour en moyenne dans les cinq prochaines années. Plusieurs provinces ont dit vouloir y parvenir avec cette échéance.

Mme Freeland a bon espoir d’arriver à des accords avec les autres provinces et territoires pour le programme de garderies.

Chahut en Ontario

Pour une deuxième journée consécutive, le chef libéral a été accueilli par une poignée de manifestants anti-masques et anti-mesures sanitaires. Il était de passage dans Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill, circonscription en Ontario détenue par la députée Leona Alleslev qui s’est fait élire sous la bannière libérale en 2015 avant de traverser chez les conservateurs en 2018.

«S’il vous plaît, faites-vous vacciner!» leur a lancé M. Trudeau avant des altercations physiques entre les manifestants et les gardes de sécurité.

La veille, le chef libéral avait été la cible de huées et d’insultes de manifestants contre les mesures sanitaires lors d’un rassemblement extérieur dans la circonscription de Northumberland—Peterborough South. Même si le ton a monté, il n’y a cependant pas eu d’affrontements directs avec le personnel de sécurité du chef libéral.

L’équipe de tournée libérale se dirigeait, mardi soir, vers la Colombie-Britannique, autre champ de bataille majeur pendant la campagne.