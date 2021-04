Vaccination: Plus de 12 millions de doses administrées au Canada

Les provinces ont administré 231 540 doses supplémentaires de vaccins contre la COVID-19 pour atteindre un total de 12 044 741 doses totales injectées jusqu’ici au Canada. D’un océan à l’autre, 2,7 % de la population a actuellement reçu les deux doses requises.

Le taux de doses administrées s’élève à 31,78 %.

Aucune nouvelle livraison de doses n’a été fournie aux provinces qui ont reçu 13 692 894 doses depuis le début de la campagne de vaccination. Au total, 87,96 % des stocks ont été utilisés.

Le Québec rapporte 64 949 nouvelles doses administrées pour un total de 2 828 484 doses. Le rythme de vaccination atteint 330 personnes pour 1000. Québec a reçu jusqu’ici 3 066 969 doses et 36 % de la population a reçu au moins une injection. La province a utilisé 92,22 % de ses stocks.

Terre-Neuve-et-Labrador rapporte 31 636 nouvelles doses inoculées au cours des sept derniers jours pour un total de 157 118 doses. Le taux de doses administrées est de 30 % avec 1,85 % de la population ayant reçu deux doses. La province a reçu jusqu’ici 187 880 doses et 36 % de la population a reçu au moins une injection. T.-N.-L. a utilisé 83,63 % des doses reçues.

L’Île-du-Prince-Édouard a injecté 6774 doses de vaccin au cours des sept derniers jours pour un total de 46 278 doses depuis le début de la campagne. Le rythme de vaccination atteint 291 personnes pour 1000. On compte 6,16 % de la population ayant reçu deux doses. L’Î-P-É a reçu un total de 58 225 doses et 37 % de sa population a reçu au moins une injection. La province a utilisé 79,48 % de ses stocks.

La Nouvelle-Écosse rapporte 65 996 nouvelles injections au cours des sept derniers jours pour un total de 260 788 doses administrées. Le rythme de vaccination atteint 267 personnes pour 1000. Dans la province, 3,53 % de la population a reçu ses deux doses. La N.-É. a reçu jusqu’ici 345 940 doses de vaccin et 35 % de sa population a pu recevoir au moins une injection. Un taux de 75,39 % des stocks a été utilisé.

Le Nouveau-Brunswick rapporte 45 320 nouvelles doses administrées au cours des sept derniers jours pour un total de 242 412 doses depuis le début de la campagne. Le rythme de vaccination atteint 310 personnes pour 1000. Dans la province, 3,06 % de la population a reçu ses deux doses requises. Au total, le Nouveau-Brunswick a reçu 277 435 doses. Jusqu’ici, 36 % de la population a reçu au moins une dose. La province a utilisé 87,38 % de ses stocks.

L’Ontario rapporte 99 235 nouvelles doses administrées pour un total de 4 626 603 doses. Le rythme de vaccination atteint 314 personnes pour 1000. On compte 2,45 % de la population ayant reçu les deux doses requises. Au total, l’Ontario a reçu 5 248 345 doses depuis le début de la campagne. Un taux de 36 % de la population a reçu au moins une dose. L’Ontario a écoulé 88,15 % de ses stocks.

Le Manitoba rapporte 10 644 nouvelles doses administrées pour un total de 424 251 doses. Le rythme de vaccination atteint 308 personnes pour 1000. Dans la province, 5,20 % de la population a reçu les deux doses requises. Le Manitoba a reçu un total de 516 450 doses depuis le début de la campagne. Un taux de 38 % de la population a reçu au moins une dose. La province a utilisé 82,15 % de ses stocks.

La Saskatchewan rapporte 7451 nouvelles doses administrées pour un total de 399 745 doses. Le rythme de vaccination atteint 339 personnes pour 1000. On compte 3,69 % de la population ayant reçu les deux doses requises et 36 % ayant reçu au moins une dose. La Saskatchewan a reçu jusqu’ici 429 165 doses. La province a utilisé 93,14 % de ses stocks.

L’Alberta rapporte 37 308 nouvelles doses administrées pour un total de 1 398 673 doses. Le rythme de vaccination atteint 317 personnes pour 1000. On compte 6,17 % de la population ayant reçu les deux doses requises et 36 % de la population ayant reçu au moins une dose. Jusqu’ici, l’Alberta a reçu 1 575 635 doses et a utilisé 88,77 % de ses stocks.

La Colombie-Britannique ne rapporte aucune nouvelle dose administrée pour un total de 1 542 066 doses. Le rythme de vaccination atteint 300 personnes pour 1000. On compte 1,73 % de la population ayant reçu les deux doses requises et 36 % ayant reçu au moins une dose. La Colombie-Britannique a reçu un total de 1 834 430 doses et a utilisé 84,06 % de ses stocks.

Le Yukon ne rapporte aucune nouvelle dose administrée et un total de 46 822 doses injectées. Le rythme de vaccination atteint 1121 personnes pour 1000. On compte 51,18 % de la population ayant reçu deux doses et 130 % de la population a reçu au moins une dose. Jusqu’ici le Yukon a reçu 54 320 doses et a utilisé 86,2 % de ses stocks.

Les Territoires du Nord-Ouest ne rapportent aucune nouvelle dose injectée et un total de 44 646 doses administrées. Le taux de vaccination atteint 989 personnes pour 1000. On compte 42,71 % de la population ayant reçu deux doses et 120 % de la population ayant reçu au moins une dose. Les T.-N.-O. ont reçu 56 300 doses depuis le début de la campagne et 79,3 % des stocks ont été utilisés.

Le Nunavut ne rapporte aucune nouvelle injection et un total de 26 855 doses administrées. Le rythme de vaccination atteint 693 personnes pour 1000. On compte 30,83 % de la population ayant reçu les deux doses requises et 110 % de la population ayant reçu au moins une dose. Le Nunavut a reçu 41 800 doses depuis le début de la campagne et a utilisé 64,25 % de ses stocks.

*Ces chiffres sont compilés par le Groupe de travail sur les données ouvertes de la COVID-19, à partir des plus récentes données accessibles au public; ces chiffres pourraient avoir changé depuis.

Par ailleurs, certaines provinces publient un bilan hebdomadaire, alors que d’autres dressent un bilan du jour ou de la veille. Notons aussi que les doses de vaccin administrées ne sont pas équivalentes au nombre de personnes qui ont été vaccinées, car les vaccins approuvés jusqu’ici au Canada nécessitent deux doses par personne. Enfin, les vaccins ne sont actuellement pas administrés aux jeunes de moins de 18 ans et aux personnes qui souffrent de certains problèmes de santé. Dans certains cas, le nombre de doses administrées peut sembler supérieur au nombre de doses distribuées. Cette situation s’explique par le fait que certaines provinces extraient un plus grand nombre de doses par fiole. Ce rapport a été généré automatiquement par le service de données numériques de La Presse Canadienne.