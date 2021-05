Vaccination: Québec entend donner deux doses à tous les 12-17 ans d’ici la rentrée

MONTRÉAL — Québec entend vacciner les quelque 530 000 jeunes de 12 à 17 ans avec une première dose d’ici la fin du mois de juin.

Dès vendredi, il y aura possibilité de se faire vacciner à l’auto en bulle familiale à l’aéroport Montréal-Trudeau et dès mardi prochain, le 25 mai, les jeunes pourront s’inscrire sur Clic-santé pour être vaccinés dans les cliniques de vaccination.

Le gros de l’effort aura cependant lieu en milieu scolaire alors que les semaines du 7 et du 14 juin verront les enfants vaccinés soit à l’école par des cliniques mobiles, soit dans des centres de vaccination via le transport scolaire. La vaccination sera également offerte aux élèves de sixième année qui feront leur entrée à l’école secondaire en septembre, même s’ils n’ont pas encore atteint l’âge de 12 ans.

La grande mobilité des 16-17 ans fait en sorte que des plages horaires seront disponibles pour la vaccination les soirs et fins de semaine du 25 mai au 23 juin.

La deuxième dose sera administrée à la fin du mois d’août afin d’assurer une vaccination complète pour réussir une rentrée scolaire quasi normale.

Les jeunes de 14 ans et plus devront remplir un formulaire de consentement, alors que les 12-13 ans devront faire remplir et signer un tel formulaire par au moins un parent.

Les ministres de la Santé, de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Christian Dubé, Jean-François Roberge et Danielle McCann, ont tenu à rappeler que la possibilité d’une rentrée scolaire normale ou presque dépend en grande partie des résultats de cet effort de vaccination. Christian Dubé a été très clair sur un des éléments des mesures sanitaires, affirmant qu’il faudra deux doses de vaccin pour enlever le masque.