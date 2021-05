Vaccins américains: les provinces se joignent à la demande du Manitoba

WINNIPEG — Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a déclaré que toutes les provinces étaient d’accord pour demander au gouvernement américain de laisser les États envoyer des vaccins contre la COVID-19 aux provinces canadiennes.

Brian Pallister a déclaré que les premiers ministres avaient demandé hier à Justin Trudeau, lors d’une conférence téléphonique, de presser le président américain Joe Biden pour qu’il laisse les États expédier des vaccins directement aux provinces.

Les États-Unis ont envoyé des vaccins au Canada sur une base de pays à pays, et Brian Pallister affirme que le premier ministre ne s’est pas engagé à laisser les provinces traiter directement avec les États.

L’idée a été soulevée pour la première fois plus tôt ce mois-ci par les premiers ministres et les gouverneurs de l’Est du Canada et des États-Unis afin de s’assurer que les doses excédentaires au sud de la frontière puissent être utilisées au Canada.

Brian Pallister prévoit également annoncer des incitatifs la semaine prochaine pour encourager davantage de Manitobains à se faire vacciner.

La province a proposé plusieurs possibilités dans le cadre d’un sondage en ligne, notamment des bons d’épicerie, l’entrée gratuite à des événements sportifs et des incitatifs financiers allant jusqu’à 100 $.