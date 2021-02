Vaccins: Justin Trudeau confirme 1,3 million de doses de Moderna en mars

Ottawa promet depuis des mois que les Canadiens auront six millions de doses de vaccins au premier trimestre, mais ce n’est qu’à la fin février que ceux-ci en auront obtenu la confirmation.

Le premier ministre Justin Trudeau a indiqué, à la période de questions de mercredi, que Moderna enverra bel et bien 1,3 million de doses au Canada d’ici la fin du mois de mars, atteignant ainsi ses objectifs de livraison pour le premier trimestre.

M. Trudeau dit que 460 000 doses sont attendues la semaine du 8 mars et 840 000 autres viendront deux semaines plus tard, pendant la semaine du 22 mars.

Pfizer avait déjà confirmé ses chiffres pour le premier trimestre; elle a livré 475 000 doses cette semaine et enverra par la suite 444 600 doses sur une base hebdomadaire jusqu’à la fin mars pour un total de quatre millions de doses.

La campagne de vaccination doit ensuite prendra de la vitesse au deuxième trimestre.

Il est prévu que le Canada reçoive 23 millions de doses des vaccins Pfizer et de Moderna en avril, mai et juin, soit cinq millions de plus que ce qui était prévu au départ. Cette hausse s’explique par le fait que le Canada compte maintenant six doses par fiole de Pfizer.

Le gouvernement fédéral soutient qu’au moins 14,5 millions de Canadiens devraient être vaccinés d’ici la fin juin.