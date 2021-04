Vaccins: les doses de Pfizer viendront des États-Unis et non plus d’Europe

OTTAWA — À compter de la semaine prochaine, le Canada recevra ses vaccins de Pfizer-BioNTech des États-Unis et non plus de l’Union européenne.

La ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand, a confirmé l’information lorsqu’un journaliste lui a posé la question en conférence de presse, vendredi midi. Les doses proviendront dorénavant de Kalamazoo, au Michigan, et non plus de Puurs, en Belgique.

Ce changement de cap arrive environ trois mois après que le Canada eut fait les frais des problèmes de production de l’usine belge de Pfizer-BioNTech.

La situation avait causé de la frustration auprès des politiciens provinciaux. Le premier ministre ontarien, Doug Ford, s’était même dit prêt à conduire les quelque 600 kilomètres qui le séparaient de cette usine de Kalamazoo pour ramener des doses du vaccin Pfizer-BioNTech dans la province.

La situation s’est depuis rétablie et les livraisons se sont accélérées.

La semaine prochaine, Ottawa s’attend à recevoir deux millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech sur une base hebdomadaire et cette quantité devrait s’élever à 2,4 millions de doses par semaine en juin. Au total, le pays en aura reçu plus de 24 millions pour le trimestre en cours.