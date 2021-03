Vaccins: Pfizer devancera 5 millions de doses en juin, pour un total de 9,6 millions

OTTAWA — La pharmaceutique Pfizer va devancer cinq millions de doses de vaccin contre la COVID-19 en juin, ce qui portera le total à 9,6 millions de doses pour ce vaccin seulement pendant ce mois-là.

Le premier ministre Justin Trudeau en a fait l’annonce lors d’une conférence de presse à Ottawa, mardi.

Ces doses devaient initialement être acheminées plus tard durant l’été, mais seront envoyées plus tôt que prévu. À ces doses s’ajouteront les doses déjà prévues de Moderna et d’AstraZeneca.

Cette nouvelle survient un jour après que le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) eut recommandé de suspendre l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca pour les moins de 55 ans.

Mardi, le Canada a reçu 1,5 million de doses d’AstraZeneca «prêtées» par les États-Unis.

Les provinces et territoires ont déclaré avoir administré 5 300 964 doses jusqu’ici.