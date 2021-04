Vaccins: professeurs pénalisés par les plages horaires disponibles, déplore la CSQ

MONTRÉAL — Les professeurs du Québec peuvent maintenant se faire vacciner. Or, ils doivent le faire en dehors des heures de cours, ce que déplore la Fédération des syndicats de l’enseignement affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Elle réclame plus de flexibilité pour ces 73 000 enseignants des niveaux préscolaire, primaire, secondaire et de la formation professionnelle, dans 58 commissions scolaires anglophones et centres de services scolaires francophones.

«Alors qu’il appelle le grand public à se faire vacciner depuis des semaines, le gouvernement ne prêche même pas par l’exemple à l’endroit de ses propres employés de l’éducation et de la petite enfance, qui comptent pourtant comme des lieux d’éclosion en importance de la COVID-19 et de ses variants», explique Sonia Ethier, présidente de la CSQ par voie de communiqué.

«Ces personnes sont pénalisées parce qu’elles bénéficient de moins de plages horaires disponibles que la population et qu’elles devront attendre plus longtemps avant d’avoir un rendez-vous respectant la directive du gouvernement», ajoute-t-elle.

«Rappelons qu’il existe pourtant plusieurs établissements, autant publics que privés, qui octroient des libérations pour favoriser la vaccination. Le refus de libérer le personnel de l’éducation sur les heures de travail n’est pas cohérent ni conséquent avec la volonté de la Santé publique de vacciner le plus grand nombre de personnes, et ce, le plus rapidement possible.»

Soulignons que Québec solidaire (QS) avait notamment proposé que tous les travailleurs puissent bénéficier d’une pause de quatre heures payées afin qu’ils puissent aller se faire vacciner, comme c’est le cas pour aller voter.

QS a même demandé que cette « pause-vaccin » soit imposée aux employeurs par décret ou en modifiant rapidement la Loi des normes du travail.

Par ailleurs la CSQ, demande à Québec d’inclure le personnel des cégeps et des universités, dans la liste des travailleurs essentiels visés par l’actuelle campagne de vaccination.

———

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.