Vague de chaleur dans les Maritimes, au Québec et plusieurs régions du Canada

MONTRÉAL — La chaleur est toujours présente dans plusieurs régions du Canada samedi. Les Maritimes et le sud du Québec sont sous le coup d’un avertissement de chaleur.

Le temps très chaud et humide persiste samedi au Nouveau-Brunswick, prévient Environnement Canada.

Les températures devraient atteindre entre 29 et 34 degrés Celsius et être ressenties entre 36 à 42 degrés avec le facteur humidex dans la province, où seule la côte de Fundy sera épargnée.

La Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard subissent aussi un temps chaud et humide, avec des températures ressenties respectivement de 36 et de 35 degrés.

Une masse d’air chaud et humide stagne également sur le Québec, où de valeurs d’humidex de 35 degrés sont attendues samedi, et ce, jusqu’à dimanche.

Dans l’ouest, le célèbre Stampede de Calgary se déroule sous la chaleur. Des températures de 30 degrés sont annoncées en journée dans plusieurs secteurs de l’Alberta jusqu’à lundi ou mardi.

Le mercure dépassera également les 30 degrés dans plusieurs régions de la Colombie-Britannique, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

Des bulletins spéciaux sur la qualité de l’air sont en vigueur dans les régions du nord de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Québec en raison des incendies de forêt.