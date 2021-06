Vague de chaleur: le retrait du masque en classe ne fait pas l’unanimité

QUÉBEC — Le retrait du masque en classe dans le contexte d’une vague de chaleur ne fait pas l’unanimité chez les enseignants, qui y voient des risques pour leur santé et leur sécurité.

Lundi, le ministère de la Santé a annoncé que les élèves du primaire et du secondaire en zones orange n’auront plus à porter le masque en classe. Ils doivent cependant continuer de le porter dans les espaces communs et le transport scolaire.

Selon la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), cette décision est «incompréhensible» à la lumière des récents avertissements de la Santé publique de ne pas baisser la garde face au virus.

Dans un communiqué, le président de la FAE, Sylvain Mallette, a dit craindre pour la santé et la sécurité des enseignants, qui n’ont toujours pas reçu leur deuxième dose du vaccin.

Il a plaidé pour que l’on applique le « principe de précaution» afin de protéger les personnes les plus vulnérables. «Le port du masque demeure le meilleur geste barrière en classe», a-t-il affirmé.

La semaine dernière, le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, avait justifié le maintien du port du masque pour les élèves en rappelant que le virus est toujours parmi nous et que les variants continuent de se propager.

Selon la FAE, le gouvernement Legault «improvise», «prend des décisions sur le coin d’une table» et fait un «pari bien risqué». L’organisation syndicale lui demande d’expliquer «ce revirement de situation si soudain».

Elle rappelle également que le retrait du port du masque pour les élèves du primaire et du secondaire ne fera pas baisser le thermomètre dans les salles de classe.

«Rien ne justifie que le gouvernement se serve de la canicule pour faire disparaître l’obligation du port du masque, une mesure qu’il défendait pourtant la semaine dernière avec conviction», a déclaré M. Mallette.