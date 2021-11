Valérie Plante place le logement et la sécurité au sommet des priorités immédiates

MONTRÉAL — C’est une Valérie Plante radieuse et rieuse qui a rencontré les médias lundi au lendemain de sa victoire décisive sur son principal adversaire, Denis Coderre, à la mairie de Montréal.

Mme Plante a immédiatement mis la table pour les premiers jours de son administration, à commencer par le logement et la sécurité auxquels elle compte s’attaquer à court terme.

À moyen terme, elle place la relance économique de la métropole, relance qu’elle souhaite «verte et inclusive», au sommet de ses priorités. À long terme, sa première préoccupation sera la transition écologique, faisant valoir, selon ses propres termes, que «quand on pense à l’environnement, pas le temps de niaiser».

L’entrée de son menu représente un plat substantiel, puisqu’elle doit présenter son budget pour 2022, un budget qu’elle promet équilibré et qui limitera l’augmentation de la taxe foncière à 2 %. Mais elle promet aussi d’agir rapidement, en matière de logement, pour s’assurer que: les terrains disponibles soient consacrés au logement abordable; de freiner les rénovictions et les hausses de loyer abusives; d’instaurer un registre des loyers obligatoire; et d’élargir l’accès aux programmes d’aide à l’acquisition d’une propriété.

Coderre: toujours pas de réponse

Mme Plante n’avait par ailleurs toujours pas réussi à rejoindre Denis Coderre en fin d’avant-midi malgré plusieurs tentatives, mais elle l’a invité à bien réfléchir à la possibilité d’agir comme chef de l’opposition, une tâche qu’elle a qualifiée de grand honneur et d’importante pour la démocratie.

Dans un autre d’idées, la mairesse réélue a reconnu que le taux de participation d’à peine 35 % n’était pas réjouissant, mais elle a dit croire que le fait de tenir une deuxième élection immédiatement après le scrutin fédéral et la pandémie pouvaient avoir joué. Elle n’a pas écarté la possibilité par ailleurs de demander de nouveaux dépouillements là où les résultats se sont avérés extrêmement serrés.

La conférence de presse de Mme Plante, qui était entourée de plusieurs collègues élus, s’est terminée par un éclat de joie alors qu’on a annoncé que sa candidate Gracia Kasoki Katahwa venait d’être déclarée vainqueur à la mairie de l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce par une mince avance de 83 voix.