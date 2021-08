Van Gogh volés: un présumé mafieux italien est arrêté à Dubaï

ROME — L’un des hommes les plus recherchés d’Italie, un présumé trafiquant de drogue soupçonné d’avoir acheté au marché noir deux tableaux de Van Gogh volés, a été arrêté il y a deux semaines à Dubaï, a annoncé jeudi la police de Naples.

Raffaele Imperiale, un pilier présumé de la «Camorra», syndicat du crime organisé basé à Naples, a été arrêté le 4 août, ont indiqué la police d’État italienne et la police des crimes financiers, dans un communiqué commun. Imperiale, âgé de 46 ans, est détenu aux Émirats arabes unis pendant que le ministère italien de la Justice termine les procédures d’extradition.

L’homme était recherché depuis janvier 2016 par les autorités italiennes pour trafic international de drogue dans le cadre d’activités criminelles organisées, selon le ministère italien de l’Intérieur. Il était considéré comme l’un des fugitifs les plus dangereux et les plus recherchés d’Italie.

Imperiale était également recherché pour blanchiment d’argent, a indiqué la police. En 2016, deux tableaux de Van Gogh, volés en 2002 dans un musée d’Amsterdam, avaient été retrouvés cachés sur une ferme dans une propriété appartenant à Imperiale, dans sa ville natale de Castellamare di Stabia, près de Naples.

Selon la police, «les richesses accumulées illicitement lui ont permis d’acheter au marché noir deux tableaux de Van Gogh d’une valeur inestimable». Les policiers faisaient référence à «Vue de la mer de Scheveningen» de 1882 et à une œuvre de 1884-1885, «Sortie de l’église de Nuenen», qui avaient été volés au musée Van Gogh d’Amsterdam.

La police financière italienne avait trouvé les deux tableaux enveloppés dans des draps en coton, fourrés dans une boîte et cachés derrière un mur dans une salle de bain. Les œuvres ont été découvertes dans le cadre d’une saisie de biens d’Imperiale et d’un autre pilier réputé de la drogue de la Camorra.

La police a noté qu’Imperiale avait accordé plus tôt cette année une entrevue au quotidien napolitain «Il Mattino» dans laquelle il niait tout lien avec le vol des tableaux. Il affirmait qu’il avait acheté les œuvres parce qu’il était passionné d’art.