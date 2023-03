Vancouver approuve une hausse de taxes municipales de 10,7 %

Les taxes municipales à Vancouver augmenteront de près de 11 % cette année, après que les conseillers municipaux eurent approuvé un budget de fonctionnement de 1,97 milliard $ pour 2023.

Le conseil a voté mardi pour adopter le budget qui contient une augmentation de l’impôt foncier de 10,7 %, soit 1 % de plus que la hausse proposée le mois dernier et plus du double des 5 % proposés par les élus en novembre dernier.

Dans un communiqué, la Ville précise que cette hausse se traduira par des augmentations moyennes de 549 $ pour les propriétés commerciales, de 326 $ pour les maisons unifamiliales et de 125 $ pour les copropriétés. La valeur imposable de chaque propriété déterminera toutefois le montant spécifique.

Il s’agit de la plus forte augmentation de taxes municipales à Vancouver depuis plus de dix ans, mais le maire Ken Sim soutient que cette hausse importante vient compenser les augmentations trop basses adoptées par les administrations précédentes.

De cette hausse, 1 % ira au fonds de réserve et au renouvellement des infrastructures, 3 % seront dirigés vers le service de police et 5,7 % iront à d’autres services de la Ville et seront utilisés comme couverture contre des coûts incertains.

M. Sim a reconnu que cette décision a été difficile à prendre, mais que le vote unanime montre que les conseillers «ont choisi d’investir dans l’avenir de Vancouver».

Il a assuré que les augmentations de taxes municipales supérieures à 10 % «ne deviendront pas la norme» et promet que le conseil municipal continuera à rechercher des économies de coûts.