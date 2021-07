Variant Delta: retour du port du masque obligatoire à Los Angeles

Los Angeles exigera à nouveau le port du masque à l’intérieur dans le plus grand comté du pays, même par les personnes vaccinées contre la COVID-19, tandis que l’Université de Californie a également déclaré jeudi que les étudiants, les professeurs et le personnel doivent être vaccinés avant de retourner sur les campus.

Ces mesures ont été annoncées alors qu’il y a une forte augmentation des cas de COVID-19, dont beaucoup sont causés par le variant Delta hautement transmissible.

Le variant Delta a proliféré depuis que la Californie a complètement rouvert son économie le 15 juin et a supprimé les limites de capacité et la distanciation physique.

La grande majorité des nouveaux cas concernent des personnes non vaccinées.

L’augmentation rapide et soutenue des cas dans le comté de Los Angeles nécessite le rétablissement de l’obligation du port du masque à l’intérieur, a déclaré le Dr Muntu Davis, responsable de la santé publique pour les 10 millions d’habitants du comté. Cette mesure entrera en vigueur peu avant minuit samedi.

Le Dr Davis a déclaré que les responsables se concentreront sur l’éducation plutôt que sur la répression. Remettre des contraventions aux personnes qui ne se conforment pas n’est «pas quelque chose que nous voulons vraiment avoir à faire», a-t-il déclaré.

Le comté de Los Angeles a enregistré plus de 1000 nouveaux cas chaque jour pendant une semaine, et il y a maintenant une «transmission communautaire importante», a déclaré le Dr Davis. Jeudi, il y a eu 1537 nouveaux cas et les hospitalisations ont maintenant dépassé les 400.

«Le niveau suivant est la transmission élevée, et ce n’est pas un endroit où nous voulons être», a-t-il déclaré.

Cette situation survient après un hiver où le comté de Los Angeles a connu une augmentation massive des infections et des décès, avec des hôpitaux surchargés de patients et des ambulanciers qui devaient attendre à l’extérieur, en attendant que des lits soient libres pour les malades.

Désormais, le nombre d’hospitalisations en Californie dépasse 1 700, le niveau le plus élevé depuis avril. Plus de 3600 cas ont été signalés jeudi, un sommet depuis fin février, mais loin du sommet hivernal qui a vu une moyenne de plus de 40 000 par jour.

D’autres comtés, dont Sacramento et Yolo, exhortent fortement les gens à porter des masques à l’intérieur mais ne l’exigent pas.

«L’augmentation draconienne des cas est préoccupante – tout comme le nombre de personnes qui choisissent de ne pas se faire vacciner», a déclaré Olivia Kasirye, responsable de la santé publique du comté de Sacramento.

La décision du comté de Los Angeles est intervenue quelques heures après l’annonce par l’Université de Californie que les étudiants, les professeurs et le personnel devaient être vaccinés pour le semestre à venir.

Le président de l’université, Michael V. Drake, a déclaré dans une lettre que les étudiants non vaccinés sans exemptions approuvées se verraient interdire les cours en personne, les événements et les installations du campus, y compris le logement.

« La vaccination est de loin le moyen le plus efficace de prévenir les maladies graves et les décès après exposition au virus et de réduire la propagation de la maladie à ceux qui ne sont pas en mesure, ou pas encore admissibles, de recevoir le vaccin », a écrit Michael V. Drake.

À San Francisco, les cas augmentent parmi les non-vaccinés. Les Noirs et les Latinos se font vacciner à un taux inférieur à celui des autres, et la mairesse de London Breed les a exhortés à se faire vacciner.

Elle a déclaré jeudi que chaque personne hospitalisée avec la COVID-19 à l’hôpital général de San Francisco n’était pas vaccinée et que la plupart sont afro-américaines.

San Francisco a l’un des taux de vaccination les plus élevés de l’État le plus peuplé du pays. Au moins 83 % des résidents de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose.

Pendant ce temps, au nord de San Francisco, au moins 59 résidents du refuge pour sans-abri Samuel L. Jones Hall ont été déclarés positifs au virus. Parmi les personnes infectées au refuge de Santa Rosa, 28 ont été entièrement vaccinées, a déclaré mercredi la Dre Sundari Mase, responsable de la santé du comté de Sonoma. Les autorités examinaient 26 autres cas positifs possibles.

Parmi les personnes infectées confirmées au refuge Samuel L. Jones Hall, neuf ont été hospitalisées, dont six qui étaient complètement vaccinées et avaient des problèmes de santé sous-jacents «multiples et importants», y compris le diabète et des maladies pulmonaires, ont déclaré des responsables de la santé.

Moins de la moitié des 153 résidents du refuge étaient partiellement vaccinés, ont déclaré des responsables, et ils ne savent pas si l’épidémie a commencé avec un résident vacciné ou non vacciné.

«Nous savons que les lieux de rassemblement sont beaucoup plus à risque», a déclaré la Dre Mase. «Nous savons également qu’il y a une très forte proportion de personnes non vaccinées qui se trouvaient dans ce lieu.»

La plupart des 69 résidents vaccinés avaient reçu la dose unique de Johnson & Johnson, mais la Dre Mase a déclaré qu’il était difficile de déterminer si cela était un facteur dans l’épidémie.

Les vaccins diminuent la gravité de la maladie, réduisent les hospitalisations et diminuent le risque de décès. Les essais cliniques ont montré qu’une dose unique du vaccin J&J était efficace à 72 % contre la COVID-19 modérée à sévère aux États-Unis, contre 95 % pour les vaccins Pfizer et Moderna.

Une analyse de la Food and Drug Administration a averti qu’il n’est pas clair dans quelle mesure les vaccins fonctionnent contre chaque variant.

Les cas dits «sporadiques», parmi les gens complètement vaccinés, sont inhabituels. Entre le 1er janvier et le 30 juin, la Californie a identifié 8 699 cas de ce type sur les plus de 20 millions de personnes qui ont reçu le vaccin.