Variants: le réseau CoVaRR-Net veille au grain

MONTRÉAL — Tout préoccupant soit-il, le variant Delta du coronavirus pourrait n’être qu’un pâle aperçu de ce qui nous attend, croit l’Organisation mondiale de la santé, qui plus tôt cette semaine mettait en garde contre la «forte probabilité» de voir émerger de nouveaux variants «possiblement plus dangereux».

C’est précisément pour étudier la menace que représentent les variants du coronavirus, et pour tenter de la contrer, que le réseau CoVaRR-Net, pour «Coronavirus Variants Rapid Response Network», a vu le jour en mars dernier au Canada.

«C’est un réseau qui va unir les différentes universités, les différentes disciplines pour étudier l’émergence de variants, ou même l’émergence potentielle de variants qui pourraient être problématiques pour les vaccins qui sont présentement déployés au Canada, pour les traitements qui sont donnés ou même (les nouveaux médicaments) qui vont être donnés dans le futur», a résumé le patron de CoVaRR-Net, le virologue Marc-André Langlois de l’Université d’Ottawa.

Né d’une initiative du gouvernement fédéral pour créer un réseau académique de recherche sur les variants du SRAS-CoV-2, CoVaRR-Net dispose d’un financement de 9 millions $ fourni par les Instituts de recherche en santé du Canada, dont le tiers est dédié à des projets de recherche qui ciblent spécifiquement les variants.

Le réseau s’intéresse non seulement aux variants qui sévissent déjà, mais à ceux qui pourraient un jour faire surface, a dit M. Langlois.

«Si on regarde les variants qui sont en circulation, et même ceux qui commencent à disparaître, ils ont des mutations dans différentes régions du virus. On parle beaucoup de la spicule, mais il y a aussi d’autres régions qui sont d’intérêt (…), a-t-il dit. Les variants n’ont pas tous les mêmes mutations, donc on crée des combinaisons.

«Par exemple, on peut prendre le variant Delta et y ajouter des mutations qu’on voit dans d’autres variants pour voir si un nouveau variant hypothétique, potentiel, dérivé du Delta, est plus problématique que le variant original. C’est vraiment de voir ce qui pourrait se passer s’il y avait telle ou telle mutation.»

Les variants sont étudiés de différentes manières, par exemple en laboratoire ou dans des modèles animaux.

Eaux usées

Parmi les projets financés jusqu’à présent par CoVaRR-Net, mentionnons ceux qui ont comme objectif d’étudier la protection conférée par les anticorps, qu’ils aient été produits par un vaccin ou par une infection naturelle, face aux variants.

CoVaRR-Net a aussi financé deux projets qui utilisent les eaux usées comme boule de cristal pour tenter de prédire l’avenir à très court terme.

«On a appris pendant la pandémie que les eaux usées étaient un outil formidable pour prédire ce qui est à venir, a dit M. Langlois. Les outils de dépistage en eaux usées peuvent nous donner de cinq à sept jours d’avis lors de l’émergence d’un nouveau variant ou d’une nouvelle vague.»

Un autre projet vise à développer des outils permettant de séquencer le code génétique des variants qu’on retrouverait dans les eaux usées, une technologie qui n’existe pas présentement.

Mais plus que tout, CoVaRR-Net vise à faciliter les échanges entre les chercheurs de partout au Canada, à faire circuler l’information et à démolir les silos qui existent et qui nuisent à la préparation et à la réponse.

Pendant la pandémie, a dit M. Langlois, on a découvert que les laboratoires ne se parlaient pas assez, qu’il y avait des obstacles à travailler ensemble et à échanger des informations.

Pour avoir accès aux nouveaux variants, il fallait absolument s’adresser au Laboratoire national de microbiologie, à Winnipeg, et les délais étaient interminables. Lors d’un test, par exemple, il a fallu attendre quatre semaines avant de mettre la main sur un échantillon de la souche Delta.

«C’est énorme, a dénoncé M. Langlois. S’il y avait vraiment quelque chose de menaçant pour la population canadienne, il faut que ça soit entre les mains de chercheurs pour l’étudier, c’est trop long, il faut passer toutes les barrières législatives pour accéder à cet échantillon-là, donc un réseau de préparation à la pandémie permettrait un échange d’informations beaucoup plus rapide et serait beaucoup plus efficace.»

Préparer la prochaine fois

Éventuellement, si la vaccination fonctionne bien, on finira par mater le coronavirus et ses variants; la COVID-19 ne disparaîtra probablement jamais complètement, mais au moins le problème sera maîtrisé et on pourra reprendre une vie essentiellement normale.

Ultimement, dit M. Langlois, l’infrastructure que CoVaRR-Net est à élaborer est une infrastructure qui aidera à réagir plus efficacement et plus promptement à la prochaine pandémie.

«Cette structure qu’on met en place pourrait vraiment bien servir comme réseau de préparation aux prochaines pandémies, que ce soit le Zika, un nouveau virus de la grippe, peu importe la menace, même une menace bactérienne, a-t-il dit. L’infrastructure qui va être en place va nous permettre de partager ces informations-là rapidement entre nous, les chercheurs académiques, mais aussi avec le gouvernement, les laboratoires de santé publique provinciaux et fédéraux.»

Si CoVaRR-Net avait existé il y a 18 mois, quand on a commencé à entendre parler d’un nouveau virus qui se propageait en Chine, la réponse canadienne aurait été plus efficace et moins dispendieuse, croit-il. Les recommandations concernant les mesures sanitaires auraient aussi probablement été plus claires.

Le risque, évidemment, est de voir les politiciens commencer à perdre un peu d’intérêt une fois que la crise sera passée, rendant le financement plus difficile à obtenir.

La prévention, sait très bien M. Langlois, «ce n’est pas quelque chose de très attrayant, parce que si ça fonctionne, il n’y a rien qui se passe».

«C’est quand la préparation n’est pas là que nous avons des pandémies, a-t-il ajouté. C’est vraiment de bien faire comprendre aux politiciens, au public, que l’investissement dans un réseau comme CoVaRR-Net, ou son évolution vers quelque chose d’autre, c’est vraiment un investissement. On a vu combien ça coûte au gouvernement de gérer la pandémie. Si on avait eu ce réseau-là dès le début, on aurait peut-être pris des meilleures décisions.»

CoVaRR-Net n’existait pas auparavant, et s’il disparaît, rien ne pourra le remplacer dans l’immédiat, prévient-il. Le réseau CoVaRR-Net représente donc, selon lui, un investissement dans la souveraineté scientifique et médicale du Canada.

Pendant la pandémie, a-t-il rappelé, il fallait se fier sur l’Europe et sur les États-Unis pour savoir ce qui se passait, non seulement parce que c’est souvent là que les variants apparaissaient tout d’abord, mais aussi parce que les structures de partage de l’information dans ces pays-là étaient plus efficaces qu’au Canada.

«Il pourrait bien y avoir un variant canadien qui émerge, a prévenu M. Langlois. Qu’est-ce qu’on fait? On attend que les États-Unis ou l’Angleterre étudient notre variant? On veut avoir cette capacité-là. On parle du coronavirus, mais la grippe va revenir, il y a d’autres virus qui sont sur notre radar qui peuvent aussi potentiellement causer des pandémies.»