Véhicules électriques: Québec doit réclamer sa part à Ottawa dans le Plan vert

QUÉBEC — Le gouvernement Legault doit aller chercher le butin du Québec au fédéral dans son nouveau Plan vert.

C’est ce que réclame notamment le Parti québécois (PQ) avant le dévoilement du Plan vert par le ministre caquiste de l’Environnement, Benoit Charette, prévu lundi.

En entrevue avec La Presse Canadienne vendredi, le porte-parole péquiste en matière d’environnement, Sylvain Gaudreault, a rappelé que tout récemment, Ottawa a accordé 295 millions $ à une usine Ford en Ontario pour la convertir à l’assemblage de véhicules électriques.

Or le Québec acquiert l’équivalent de la moitié des véhicules électriques au Canada et produit également des composantes et des véhicules électriques plus lourds, a fait valoir le député péquiste de Jonquière.

M. Gaudreault demande donc que le Plan vert comporte une volonté d’aller chercher la juste part du Québec pour investir dans l’industrie de l’électrification des transports», que ce soit pour les batteries ou les autobus électriques.