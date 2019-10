Veille d’Halloween à Saguenay: alerte des autorités aux jujubes au cannabis

SAGUENAY, Qc — Les autorités de Saguenay lancent un appel à la vigilance à l’approche de l’Halloween car un lot de jujubes contenant du cannabis a été saisi dans la ville il y a environ trois semaines.

La Direction de la Santé publique du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) du Saguenay/Lac-Saint-Jean précise que les bonbons sont de couleurs variées et souvent enveloppés dans des emballages attrayants.

Les autorités demandent donc aux parents de bien examiner la récolte de friandises de leurs enfants au soir de l’Halloween. En cas de doute, les parents ne doivent pas hésiter à jeter les friandises.

Le Service de police de Saguenay (SPS) a fait savoir qu’il ignorait si d’autres jujubes contenant du cannabis étaient en circulation.

La Direction de la Santé publique explique que les effets associés à la consommation de jujubes contenant du cannabis dépendent de la quantité avalée et de la personne qui les ingère. Les signes d’intoxication au cannabis peuvent notamment être de l’anxiété, de la somnolence, des vomissements et une respiration plus rapide.

Pour toute situation d’urgence, les parents sont invités à composer le 911 ou de téléphoner au centre antipoison du Québec au 1-800-463-5060.