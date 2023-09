Vélo fantôme Montréal devient Souliers et vélos fantôme Québec

MONTRÉAL — L’organisation qui installe des vélos blancs à la mémoire des cyclistes décédés à Montréal depuis dix ans prend une ampleur nationale.

Vélo fantôme Montréal devient mardi Souliers et vélos fantôme Québec (SVFQ). Des mémoriaux seront désormais créés en souvenir des piétons happés mortellement, et ce, partout au Québec.

L’organisme avait installé le 12 septembre 2013 un premier vélo blanc à la mémoire d’une cycliste, Suzanne Châtelain, décédée après un emportiérage en juillet de la même année sur Le Plateau-Mont-Royal.

Depuis, plus d’une vingtaine de vélos blancs ont été mis en place dans le Grand Montréal à l’endroit exact où un cycliste est décédé d’une collision. L’objectif est notamment de réclamer des aménagements sécuritaires et des réglementations propices aux déplacements à pied et à vélo.

Les bénévoles de Souliers et vélos fantôme Québec ont placé mardi matin 645 paires de souliers blancs devant les bureaux montréalais de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, à l’intersection du boulevard René-Lévesque Ouest et de la côte du Beaver Hall.

Ce nombre provient d’une compilation effectuée par l’organisme qui a dénombré que 645 personnes à pied et 115 cyclistes ont été fauchés par des conducteurs et conductrices de véhicules au Québec depuis 2013, précise SVFQ dans un communiqué.

L’organisme lance par la même occasion une campagne de sociofinancement pour pouvoir étendre ses activités à travers le Québec, alors que le tout était auparavant géré bénévolement et à moindre coût.