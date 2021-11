Vendredi fou: des manifestants bloquent des entrepôts d’Amazon au Royaume-Uni

Des militants écologistes bloquent les entrepôts d’Amazon à travers le Royaume-Uni dans le but de faire pression sur le géant du commerce électronique pendant l’une de ses journées les plus occupées de l’année pour qu’il améliore les conditions de travail de ses employés et mette fin aux pratiques commerciales qui nuisent à l’environnement.

Des membres d’Extinction Rebellion ont ciblé 13 centres de distribution d’Amazon au Royaume-Uni dans le but de perturber 50 % des livraisons de l’entreprise le jour du Vendredi fou, qui marque le début officieux de la saison des achats des Fêtes.

Des militants ont bloqué l’entrée de l’entrepôt d’Amazon à Tilbury, juste à l’est de Londres, avec une effigie du fondateur d’Amazon Jeff Bezos assis au sommet d’une fusée.

Au centre de distribution d’Amazon à Dunfermline, en Écosse, une vingtaine de membres d’Extinction Rebellion ont accroché des banderoles près de la route indiquant «Make Amazon Pay» («faites payer Amazon») et se sont enchaînés les uns aux autres, empêchant les camions d’entrer et certains de partir.

Le groupe exige qu’Amazon fournisse de meilleures conditions de travail, prenne des engagements environnementaux clairs et paie sa juste part d’impôt.

«L’action vise à attirer l’attention sur les pratiques commerciales d’Amazon qui exploitent et détruisent l’environnement, sur son mépris des droits des travailleurs au nom des bénéfices, ainsi que sur le gaspillage du Vendredi fou», a déclaré le groupe.

Extinction Rebellion a dit que le geste faisait partie d’un effort international plus large qui cible également les centres de distribution d’Amazon aux États-Unis, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Au Canada, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes et le centre de ressources syndicales des travailleuses et travailleurs d’entrepôt s’allieront à l’Internationale Progressiste et à une coalition internationale formée de travailleurs et travailleuses, d’organismes du secteur technologique, de militantes et militants écologistes et de groupes de défense pour une manifestation à Brampton, en Ontario, vendredi après-midi.

Amazon n’a pas mentionné directement les manifestations en réponse à une demande de commentaires, mais a déclaré que l’entreprise prenait ses responsabilités «très au sérieux».

«Cela inclut nos engagements à devenir carboneutre d’ici 2040 — 10 ans avant l’accord de Paris —, à offrir d’excellents salaires et avantages sociaux dans un environnement de travail sûr et moderne et à soutenir les dizaines de milliers de petites entreprises britanniques qui vendent sur notre site», a déclaré la société.