Vendredi fou et pandémie: la majorité des ventes aura lieu en ligne

Le Vendredi fou, la journée de magasinage connue pour ses grandes aubaines et ses grosses foules, est arrivé.

Alors que les semaines de rabais qui l’ont précédé et l’augmentation des cas de COVID-19 ont atténué la fanfare habituelle de l’événement de magasinage, les détaillants misent sur les ventes de vendredi pour renflouer leurs coffres.

Les analystes de la vente au détail s’attendent à ce que certains chasseurs d’aubaines continuent de faire leurs achats en magasin, lorsque cela sera possible, dans l’espoir de mettre la main sur un objet convoité.

Mais ils croient que la majorité des achats du Vendredi fou seront effectués en ligne cette année.

Eric Morris, responsable du commerce de détail chez Google Canada, affirme que le commerce électronique au Canada a doublé pendant la pandémie.

Selon lui, étant donné les restrictions en place et les limites de capacité en magasin, les ventes en ligne devraient être fortes vendredi et demeurer élevées pendant la saison des achats des Fêtes.

En effet, les grandes surfaces, qui attirent souvent les plus grandes files d’attente et foules le Vendredi fou, ont déplacé la plupart de leurs promotions en ligne.

Pourtant, bien que les meilleurs vendeurs du Vendredi fou soient généralement des produits électroniques coûteux, certains acheteurs pourraient être à la recherche d’offres sur des articles de base.

Lisa Hutcheson, directrice associée de la société de conseil J.C. Williams Group, affirme que certains acheteurs pourraient profiter des soldes de vendredi pour «faire le plein et ensuite demeurer à l’intérieur pour l’hiver».

Le Vendredi fou, qui a commencé aux États-Unis comme une vente d’après Thanksgiving, a gagné en popularité au Canada ces dernières années.

C’est également devenu un événement de vente de plus en plus important pour les détaillants, avec le Cyberlundi quelques jours plus tard, ces deux événements éclipsant même le Boxing Day.

Robin Sahota, directeur général et responsable des ventes au détail au Canada pour la société de services professionnels Accenture, dit que les détaillants pourraient garder certains rabais spéciaux pour le Cyberlundi.