Venezuela: le président par intérim autoproclamé Juan Guaido visitera le Canada

OTTAWA — Le président par intérim autoproclamé du Venezuela Juan Guaido sera lundi au Canada, a annoncé dimanche le cabinet du premier ministre Justin Trudeau.

Les deux hommes discuteront «de l’importance de la démocratie et de la nécessité de respecter la Constitution vénézuélienne», écrit le cabinet de M. Trudeau dans un communiqué.

À l’instar de plusieurs autres pays, le Canada a reconnu en janvier 2019 Juan Guaido — la figure de proue de l’opposition au gouvernement socialiste de Nicolas Maduro — dans les fonctions de président par intérim du pays.

Ottawa a exprimé son soutien à Juan Guaido et réclame «une transition pacifique, dirigée par le Venezuela, vers des élections libres et justes le plus tôt possible».

«Je salue le courage et le leadership dont fait preuve Juan Guaido pour aider à rétablir la démocratie au Venezuela et je lui offre le soutien continu du Canada», aurait déclaré M. Trudeau selon son bureau.

M. Guaido s’entretiendra au cours de sa visite avec le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, et sa collègue du Développement international, Karina Gould.

M. Guaido, qui tente de déloger le président socialiste du Venezuela, Nicolas Maduro, a entrepris une tournée internationale.

Il s’est arrêté à Madrid, à Londres, à Paris et au Forum économique de Davos où il a rencontré le premier ministre britannique Boris Johnson et le président français Emmanuel Macron.