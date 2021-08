Venice Beach est au coeur de la crise des sans-abri à Los Angeles

LOS ANGELES — Les visiteurs étaient rares en milieu de semaine sur la promenade de Venice Beach, et David de Russy filait en vélo entre, d’un côté, des maisons valant plusieurs millions de dollars, et de l’autre, des vendeurs offrant des tableaux, des cristaux ou même des lectures de tarot.

Pour la première fois depuis environ un an, il était heureux que la vue de l’océan ne soit pas obstruée par les campements de sans-abri qui se sont multipliés sur le sable depuis le début de la pandémie.

«Heureusement que ça a été nettoyé», a-t-il dit, même si quelques petits regroupements de tentes le «rendent malade de voir des humains qui vivent comme ça».

La campagne pour reloger les sans-abri et faire disparaître les campements improvisés est presque terminée. Des résidents ulcérés d’avoir vu les responsables tolérer la situation pendant aussi longtemps surveillent le tout de près.

Un problème autrefois largement confiné à la section «Skid Row» du centre-ville de la métropole californienne s’est propagé à pratiquement tous les recoins de Los Angeles. La deuxième plus grande ville des États-Unis compte aussi la deuxième population la plus importante de sans-abri — environ 41 000 personnes, sur un total d’environ quatre millions d’habitants — selon le plus récent recensement mené avant la pandémie.

La situation est particulièrement prononcée à Venice, où on retrouve quelque 1600 sans-abri dans un quartier de 40 000 habitants.

Le secteur s’est retrouvé en plein coeur de la crise en raison de sa popularité — la promenade attire quelque 10 millions de touristes par année — et d’une querelle politique très publique pour régler le problème.

Quand la COVID-19 a frappé, les bords de rues étaient déjà bondés de véhicules récréatifs et les trottoirs de tentes, de vélos, de meubles et de paniers de magasinage. Les restrictions sur le camping sont tombées dans l’oubli quand on a ordonné aux gens de rester chez eux, et les campements se sont multipliés sur la plage.

À un certain moment, quelque 200 tentes, dont certaines dans un piteux état, s’alignaient sur le sable et la pelouse entre la piste cyclable et la promenade de béton, Ocean Front Walk. Des matelas étaient empilés à côté des filets de volleyball. Des toiles accrochées à des armatures de palettes de bois, de clôtures et de contreplaqué formaient de grands abris. Des divans et des chaises servaient de salons en plein air.

La concentration de sans-abri a suscité la colère et la frustration des résidents et des commerçants, anéantissant l’atmosphère bohème et plutôt détendue qui avait toujours régné dans le quartier.

Des images mises en ligne montrent un sans-abri être atteint par une balle, des hommes et des femmes se battant sur la promenade, et une tente qui brûle dans le sable. Un homme a été retrouvé battu à mort dans sa tente le mois dernier, et un autre sans-abri est le suspect principal dans cette affaire.

Les résidents se plaignent de vols et de cambriolages, de consommation d’héroïne dans les ruelles et d’excréments humains dans leurs cours.

«Les gens ne devraient pas vivre comme ça, a dit l’avocat Brad Neal, qui possède dix immeubles à Venice. Tout le monde souffre, pas seulement les sans-abri, mais aussi ceux qui ont un toit.»

M. Neal, qui s’est récemment armé d’un gourdin après avoir apparemment failli être agressé, dit s’inquiéter pour ses locataires.

M. Neal a surmonté sa dépendance à la drogue il y a plusieurs années et, comme d’autres, dit savoir qu’il pourrait lui aussi se retrouver à la rue. Mais il prévient que les résidents qui se préoccupent sincèrement des sans-abri — dont plusieurs ont des problèmes de dépendance ou de maladie mentale — commencent à manquer d’empathie.

Les résidents sont furieux contre le conseiller municipal Mike Bonin, à qui ils reprochent d’avoir fermé les yeux sur la situation pendant trop longtemps. Le shérif du comté de Brash, Alex Villanueva, a décidé de se joindre au débat. Il a été accueilli en héros quand, sortant de sa juridiction traditionnelle, il s’est présenté sur la promenade coiffé d’un chapeau de cowboy pour promettre de faire le ménage.

«Tout le monde attendait que quelqu’un arrive à dos de cheval, a dit la résidente Cari Bjelajac, qui a aidé à fonder le groupe Friends of Venice Boardwalk. C’est hilarant que ça ait été le shérif.»

M. Villanueva, dont le département fait l’objet d’une enquête pour un recours excessif à la force et pour d’autres malversations alléguées, a été sévèrement critiqué par les dirigeants locaux pour cette incursion dans les affaires municipales. Il a en retour accusé les leaders municipaux d’avoir été les «architectes» de la crise des sans-abri et dit que le temps des demi-mesures était passé.

«Il vient un moment où il faut demander des comptes aux gens et cesser les balivernes, a-t-il dit. Le moment est venu pour toute la région de dire ‘assez c’est assez, faisons le travail’.»

Des 250 sans-abri rencontrés par l’équipe du shérif, 20 ont emménagé dans des refuges, cinq ont été dirigés vers des programmes de toxicomanie et de santé mentale, et six ont été réunis avec leurs parents et amis, selon le lieutenant Geff Deedrick. Sa mission a pris fin quand le programme municipal a commencé.

Deux semaines après l’intervention du shérif, le conseiller Bonin a annoncé le plan «Encampments to Homes» qui promettait un logement permanent pour 200 personnes. Des documents révèlent que M. Bonin avait demandé un financement de 5 millions $ US bien avant que M. Villanueva ne débarque avec son «spectacle».

Il assure que le shérif ne savait rien des ressources disponibles ou des gens qui intervenaient déjà auprès des sans-abri.

En date de mardi dernier, 175 personnes avaient accepté d’être déplacées vers des abris par des membres du Centre St. Joseph, a dit le groupe sans but lucratif qui implémente le plan Bonin.

La grande question est de savoir si les sans-abri accepteront d’être relogés, et si oui, s’ils y resteront. Une campagne similaire lancée pour nettoyer un énorme campement près du club de golf Penmar — à moins de deux kilomètres de Venice Beach — a réussi à faire le ménage, mais plusieurs sans-abri se sont ensuite de nouveau retrouvés à la rue.

La ville avait érigé un abri temporaire sur le terrain d’une ancienne gare d’autocars. Selon des voisins, des sans-abri auraient préféré installer leurs tentes à l’extérieur de l’abri. D’autres auraient dormi dans l’abri, mais utilisé leur tente pour boire et se droguer pendant le jour.

M. Bonin, qui est visé par une campagne de destitution, explique qu’une des failles de la campagne Penmar aura été d’offrir un abri temporaire, sans que rien n’ait été prévu en matière de logement permanent. Tirant les leçons appropriées, des bonds donnant droit à un logement permanent avaient d’emblée été obtenus pour les sans-abri de la plage.

Certains militants qui défendent les droits des sans-abri déplorent que les résidents de la plage passent devant ceux qui attendent un logement depuis encore plus longtemps.

La PDG du Centre St. Joseph, Va Lecia Adams Kellum, défend la décision d’avoir accordé la priorité aux habitants de la promenade et assure qu’ils ne passeront pas nécessairement devant des gens encore plus vulnérables.

«Nous pensons que la crise sanitaire le justifie, a-t-elle dit. On a vu ça comme une mission de vie et de mort. C’est comme ça que nous l’avons approchée.»

À vélo, M. de Russy a été pris d’émotions mitigées quand il est arrivé dans un secteur où environ 45 tentes étaient toujours debout.

Il était heureux qu’autant de gens aient été aidés, mais se demandait quel sera le sort des plus récalcitrants.

«Ce n’est pas une solution à la crise des sans-abri, a-t-il. C’est une solution à la crise des sans-abri de Venice Beach.»