Vente de bagues du Super Bowl prétendument liées à Brady: un homme accusé de fraude

SANTA ANA, Calif. — Un homme du New Jersey a plaidé coupable à des accusations de fraude après s’être fait passer pour un ancien joueur de football des Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour acheter et vendre des bagues du Super Bowl qu’il prétendait être des cadeaux à la famille de Tom Brady.

Scott V. Spina junior, âgé de 24 ans, de la région de Roseland, a plaidé coupable devant la Cour fédérale à des chefs d’accusation de fraude par virement électronique, de fraude postale et de vol d’identité.

En 2017, Spina a acheté une bague du Super Bowl de 2016 d’un joueur des Patriots qui a ensuite quitté l’équipe. Il a vendu la bague 63 000 $US à un courtier du sud de la Californie et a utilisé les informations personnelles du joueur pour contacter le fabricant et commander trois anneaux légèrement plus petits pour des amis et de la famille, ont indiqué les procureurs.

Ces bagues avaient le nom de la vedette de football de la NFL «Brady» de gravé et Spina affirmait qu’il s’agissait de cadeaux pour le bébé de Brady, bien que le quart-arrière n’a jamais autorisé leur achat, selon les autorités.

Scott Spina a aussi tenté de vendre les bagues pour la somme de 81 500 $ US, alléguant que Tom Brady les avait achetées pour trois de ses neveux, mais la transaction a avorté lorsque le courtier n’a pu confirmer que Brady avait des neveux, ont fait savoir les avocats.

L’accusé s’est alors tourné vers une maison de vente aux enchères du New Jersey et en 2018, l’une des bagues s’est vendue pour plus de 337 000 $ US.

Tom Brady, le quart-arrière qui a connu le plus grand succès de l’histoire de la NFL, a annoncé mardi qu’il prenait sa retraite après 22 saisons et sept titres de Super Bowl. Il a mené les Buccaneers de Tampa Bay à un titre de Super Bowl la saison dernière.