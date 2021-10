Vente de la Maison Chevalier dans le Vieux-Québec: la grogne s’amplifie

QUÉBEC — La colère et l’indignation que suscite la vente de la Maison Chevalier à des intérêts privés dans le Vieux-Québec prennent de l’ampleur.

La ministre de la Culture, Nathalie Roy, doit annuler la transaction au plus vite, martèle en entrevue une de ses prédécesseures, la libérale Christine St-Pierre.

Elle déplore que la ministre ait accepté de vendre ce joyau national à une entreprise appartenant à la famille Tanguay «en catimini», sans que personne ne soit consulté.

D’ailleurs, souligne Mme St-Pierre, les détails de la transaction, le prix et les conditions de vente, ne sont toujours pas connus. On ne sait pas non plus si la ministre a demandé des avis.

La Maison Chevalier, construite en 1752, est un bien patrimonial classé par l’État québécois situé dans le quartier Petit-Champlain, dans le Vieux-Québec.

Propriété du Musée de la civilisation, elle hébergeait divers organismes, tels que le Centre de valorisation du patrimoine vivant, qui attirait quelque 20 000 touristes à chaque année.

Le Musée a expliqué dans les derniers jours avoir cherché à se départir de la Maison Chevalier notamment parce qu’elle ne répondait plus aux normes muséales.

La transaction a été approuvée par la ministre Roy en vertu d’un décret gouvernemental publié dans la Gazette officielle, mercredi dernier. L’Assemblée nationale ne siégeait pas.

Depuis, bon nombre d’experts se sont indignés, soulignant que le gouvernement Legault s’est engagé à mettre en valeur l’histoire du Québec en créant des «Espaces bleus» au coût de 259 millions $.

Une lettre intitulée «Que restera-t-il aux Québécois du berceau de l’Amérique française si l’État vend la Maison Chevalier?» et signée par 177 personnes a été acheminée au bureau de la ministre, lundi.

«Il faut que la ministre rappelle le conseil d’administration du Musée à l’ordre, il faut qu’elle fasse en sorte que cette vente-là soit annulée, il faut qu’elle recule», a fulminé Mme St-Pierre.

«Il faut que la ministre mesure l’importance de ses fonctions de ministre qui sont de protéger le patrimoine québécois. Il faut qu’elle s’élève dans les intérêts supérieurs du Québec. C’est son devoir de le faire.»