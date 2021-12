Vents violents: plus de 140 000 personnes sans électricité dans le sud de l’Ontario

Plus de 140 000 Ontariens étaient privés d’électricité samedi soir en raison de vents violents qui ont fait des ravages dans le sud de la province et déclenché un avertissement généralisé d’Environnement Canada.

Utility Hydro One a déclaré que des pannes affectaient environ 143 000 clients samedi à 19 h, et que ceux des zones les plus durement touchées devraient rester dans l’obscurité pendant la nuit.

Les forces de police du sud de l’Ontario disent qu’elles répondent à des appels concernant des fils tombés, des arbres et des débris volants.

Environnement Canada a émis des avertissements de vent pour la quasi-totalité de la région sud de la province, avec des rafales entre 90 et 120 kilomètres par heure attendues en soirée.

La police de Toronto a publié un tweet disant qu’elle répondait à «de nombreux rapports» de câbles et d’arbres tombés à travers la ville à cause du vent peu après 15 heures.

La police demande aux gens de ne pas appeler le 911 à moins de signaler des blessures.

Des messages de la police sur les réseaux sociaux ont signalé des dangers liés aux arbres tombés, aux feux de circulation et aux échafaudages d’un chantier de construction samedi après-midi.

Matthew Pegg, chef des pompiers et chef de la gestion des urgences de la ville, a également partagé un «avertissement» pour les résidents et des conseils de sécurité sur son compte Twitter samedi.

«Veuillez rester attentif aux débris volants lorsque vous vous déplacez dans la ville de Toronto», a-t-il écrit.

La police régionale de Waterloo a déclaré que plusieurs appels de citoyens signalaient des fils électriques tombés, des arbres tombés et des débris soufflés par les vents violents.

Dans un tweet, la police a demandé aux gens de conduire ou de marcher avec prudence.

La police de Halton a également partagé des informations faisant état de feux de circulation interrompus, d’arbres abattus et de «débris volants» dans la région à l’ouest de Toronto.

En plus des avertissements de vents dans le sud de l’Ontario, Environnement Canada a également émis des avertissements de chutes de neige et de tempête hivernale pour le nord-est de la province. Jusqu’à 20 centimètres de neige sont attendus dans des régions comme Timmins et Sault Ste. Marie.

L’agence indique qu’un mélange de précipitations provenant de pluie verglaçante et de grésil ou de neige était attendu alors qu’un système dépressionnaire se déplaçait vers le nord-est à travers les Grands Lacs.