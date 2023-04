Verglas: 40 000 clients sans électricité lundi, dont près des deux tiers à Montréal

MONTRÉAL — Comme promis, Hydro-Québec a été en mesure de redonner le courant dimanche soir à au moins 95 % de ses clients plongés dans le noir depuis la tempête de verglas de mercredi, même si certains Québécois devront se résigner à patienter plus longtemps.

Après la journée de lundi, «la quasi-totalité» des foyers auront retrouvé l’électricité, a affirmé Régis Tellier, vice-président Opérations et maintenance pour Hydro-Québec, lors d’une conférence de presse dimanche, à Montréal. D’après lui, les clients prioritaires comme les résidences privées pour aînés et les CHSLD ont tous été rétablis.

M. Tellier n’a pu garantir que tous auront de nouveau du courant lundi, car il lui restait impossible d’estimer l’étendue des dégâts avant de les avoir sous les yeux.

Lundi vers 5h00, il restait 40 302 clients de la société d’État privés d’électricité. La région de Montréal demeurait la plus touchée avec 24 485 clients sinistrés.

Les autres régions toujours affectées par des pannes étaient l’Outaouais (6060), la Montérégie (5427) et Laval (3194).

Régis Tellier a prévenu que le rythme de rétablissement ralentirait à compter de dimanche. «Nous, on garde la même cadence, soutient-il, mais quand on tombe dans les tronçons secondaires, c’est le même effort, mais peu de clients.»

Dimanche, 1500 travailleurs étaient sur le terrain et 40 % d’entre eux œuvraient à Montréal.

Intoxications au monoxyde de carbone

Pour sa part, Urgences-santé est intervenu auprès de 115 Montréalais et de 39 Lavallois pour des intoxications au monoxyde de carbone depuis le début de la crise, selon la porte-parole Julie Gaulin. De ce nombre, 126personnes ont été transportées en centre hospitalier, mais aucune dans un état laissant craindre pour sa vie.

Par contre, le décès d’un homme de 75 ans a été constaté à l’hôpital de Saint-Eustache, au nord de Montréal. Il avait été retrouvé inconscient dans sa résidence de Saint-Joseph-Du-Lac, alors qu’il y avait une génératrice qui fonctionnait dans le garage.

Les intoxications surviennent quand on fait fonctionner à l’intérieur de chez soi un appareil à combustion conçu pour l’extérieur, comme un barbecue ou certaines chaufferettes. L’appareil produit alors du monoxyde de carbone, qui s’emmagasine dans l’air.

Ce gaz toxique est invisible et ne sent rien. Il peut causer des maux de tête, des étourdissements, de la fatigue, des troubles visuels, de la nausée, des vomissements, la perte de conscience ou même la mort.

Mesures spéciales

Interrogé sur la possibilité pour Hydro-Québec d’offrir une forme de compensation aux clients touchés par les pannes, le directeur Contrôle du système énergétique, Maxime Nadeau, a indiqué que «la plupart du temps, c’est une chose sur laquelle nous nous penchons après l’événement (…) je ne peux pas répondre à cette question en ce moment».

Des fournisseurs de téléphonie comme Bell, Telus, Fizz et Vidéotron ont annoncé dans les derniers jours qu’ils ne chargeront pas de frais aux clients qui ont dépassé leur forfait de données mobiles, selon diverses modalités.

Le gouvernement a rappelé que plus de 100 centres d’urgence ont ouvert leurs portes dans les régions les plus touchées, afin de permettre aux personnes pour qui la panne se prolonge d’aller se réchauffer, manger et recharger leurs appareils électroniques.