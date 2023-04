Verglas au Québec: tout près de 1,1 million de foyers sans électricité jeudi matin

MONTRÉAL — Hydro-Québec a franchi le cap du million de clients privés d’électricité mercredi, en fin de soirée, en raison de l’épisode de pluie verglaçante s’étant abattue sur la province plus tôt dans la journée.

À 6h15 jeudi, 1 091 782 foyers et commerces québécois n’avaient pas de courant électrique, ce qui représentait à peu près le quart de la clientèle de la société d’État.

Depuis le début du cocktail météo de mercredi où se sont mélangés pluie, verglas et neige par endroits, le nombre de coupures de courant n’a cessé d’augmenter d’heure en heure.

Vers 14h30, un peu plus de 220 000 adresses étaient privées d’électricité; vers 20h00, 877 580 clients d’Hydro-Québec étaient sans courant.

Jeudi, les régions les plus touchées restent celles de Montréal, de l’Outaouais et de la Montérégie, À elles seules, ces trois régions comptaient à 6h15 près de 808 000 ménages dans le noir.

Les régions de Laval, des Laurentides et de Lanaudière ont aussi écopé, alors que des centaines de pannes privaient toujours plus de 265 000 familles d’électricité.

Sur Twitter, le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon a indiqué suivre la situation de très près avec le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel. Ils feront le point sur la situation jeudi, vers 9h00, à l’Assemblée nationale.

Un autre point de presse suivra à 11h00 au Centre de contrôle du réseau d’Hydro-Québec, à Montréal, où une cellule de crise a été formée.

Les clients touchés par petites grappes

«La difficulté en ce moment, c’est que la majorité des pannes touchent d’un à dix clients. Ce sont de petites pannes. Donc quand les équipes effectuent leur travail, ça redonne le courant à seulement un petit nombre de clients à la fois», a déclaré en entrevue mercredi la porte-parole d’Hydro-Québec Gabrielle Leblanc, qui souligne que les travailleurs de la société d’État, qui forment actuellement 250 équipes, sont déployés sur le terrain dans des conditions jugées «extrêmement difficiles».

«Les pannes sont dues au cocktail météo, précise Mme Leblanc. Ce qui cause des pannes, c’est le mélange de précipitations et de vent. Ça alourdit la végétation. Il peut y avoir des branches et des arbres qui tombent sur les lignes.

D’autres pannes pourraient se déclarer de plus en plus vers l’est de la province, et ce, au fur et à mesure que les précipitations se dirigeaient vers l’Atlantique. Cependant, un grand nombre d’alertes de pluie verglaçante ont été levées par Environnement Canada.

Redoux attendu

Le météorologue Jean-Philippe Bégin, de l’agence fédérale, a assuré que des températures plus clémentes étaient attendues jeudi, ce qui permettra de faire fondre ce qu’il restera de glace.

«Graduellement l’air doux va s’installer. Ce qui va faciliter les choses, c’est que jeudi, les températures vont être entre 5 et 10 degrés en après-midi, a relevé le météorologue. C’est un système en provenance du Colorado et qui s’est énergisé sur les plaines américaines qui va nous permettre de se retrouver dans l’air doux demain matin. Le tout se dirige vers la Baie James, ça va aider.»

Vers l’est de la province

Environnement Canada prévoyait notamment que de 5 à 10 millimètres de verglas tomberaient en Mauricie, dans la région de Québec et sur la Beauce à compter de mercredi soir, et ce, jusqu’à jeudi matin.

La région de la Capitale-Nationale a reçu de la neige en début d’après-midi; celle-ci devait se gorger d’eau et se muer tranquillement en pluie verglaçante au courant de la soirée.

«Avec un mélange de neige et de grésil, les accumulations vont être plus difficiles», indique M. Bégin.

La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean sera légèrement épargnée, alors que seulement de 2 à 4 millimètres de verglas devraient tomber d’ici jeudi.

Conditions routières difficiles

La pluie verglaçante a compliqué les déplacements des automobilistes et rendu les conditions routières très difficiles.

Le pont Victoria, qui relie la Rive-Sud à l’île de Montréal, a été fermé en fin de journée dans les deux directions.

Des sorties de route ont été déplorées aussi bien par Transports Québec que par la Sûreté du Québec, dans la majorité des cas sans gravité. Un conducteur a cependant perdu la vie dans une embardée à Laurier-Station, dans la région de Chaudière-Appalaches.

Écoles fermées

En raison des intempéries, plusieurs écoles ont choisi de ne pas ouvrir leurs portes jeudi, devançant ainsi le congé pascal de nombreux élèves. C’est notamment le cas des établissements affiliés au Centre de services scolaire de Montréal, au CSS Marguerite-Bourgeoys et au CSS de la Pointe-de-lÎle.

Dans la région de Québec, le Centre de services scolaire de la Capitale avait annulé les formations prévues en soirée, mercredi. Même son de cloche au CSS des Premières-Seigneuries et à celui des Navigateurs, dans le secteur Lévis.

Les CSS des Samares et de la Rivière-du-Nord, dans les Laurentides, de même que celui de Laval, ont aussi annulé leurs cours du soir.

———

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.