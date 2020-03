Verglas et tempête de neige au Québec et au Nouveau-Brunswick mardi

MONTRÉAL — Des avis de pluie verglaçante et de tempête hivernale ont été transmis mardi matin par Environnement Canada pour plusieurs régions du Québec.

De 5 à 10 millimètres de verglas devraient tomber jusqu’en soirée dans les secteurs de Sorel-Tracy, Drummondville, Joliette, Saint-Jérôme, Nicolet, Trois-Rivières, La Tuque, Victoriaville, Québec, Lévis, Saint-Georges et Montmagny. Les météorologues ajoutent que les températures feront en sorte qu’il y aura accumulation importante de verglas.

Dans la région de Montréal, il était prévu que la faible pluie verglaçante cesse en début de matinée.

D’autre part, de 15 à 25 centimètres de neige sont attendus dans le Bas-Saint-Laurent et dans la région de Charlevoix, à Kamouraska, Rivière-du-Loup, Rimouski, Trois-Pistoles et La Malbaie.

Sur la Côte-Nord et au Saguenay, des quantités semblables de neige sont annoncées à Tadoussac, Baie-Comeau et Saguenay, et elles seront accompagnées de vents forts. Un avis de poudrerie a été émis pour Sept-Îles.

Au Nouveau-Brunswick, une période prolongée de neige et de pluie verglaçante est prévue pour mardi, jusqu’à mercredi matin. L’avis a été transmis pour les régions de Campbellton, Bathurst, Edmundston, Fredericton et Moncton. La région de Saint-Jean devrait être épargnée, tout comme celles de Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, et d’Halifax et de Sydney, en Nouvelle-Écosse.