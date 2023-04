Verglas: plus 476 000 clients d’Hydro-Québec privés d’électricité

MONTRÉAL — La pluie verglaçante attendue mercredi a tenu ses promesses: plusieurs dizaines de millimètres d’eau se sont abattus partout sur la province, mercredi, provoquant de nombreuses pannes de courant.

Vers 16h15, ce sont plus de 476 000 clients d’Hydro-Québec qui étaient privés d’électricité. Moins de deux heures auparavant, on en dénombrait la moitié moins, à savoir un peu plus de 220 000, selon Gabrielle Leblanc, porte-parole chez Hydro-Québec.

Les régions les plus touchées sont Montréal, la Montérégie, l’Outaouais, les Laurentides et Lanaudière.

«Les pannes sont dues au cocktail météo, précise Mme Leblanc. Ce qui cause des pannes, c’est le mélange de précipitations et vent. Ça alourdit la végétation. Il peut y avoir branches et arbres qui tombent sur les lignes.

«La difficulté en ce moment, c’est que la majorité des pannes touchent d’un à dix clients. Ce sont de petites pannes. Donc quand les équipes effectuent leur travail, ça redonne le courant à seulement un petit nombre de clients à la fois», poursuit la porte-parole, qui souligne que les travailleurs de la société d’État, qui forment actuellement 250 équipes, sont déployés sur le terrain dans des conditions jugées «extrêmement difficiles».

«Les équipes qui devaient terminer à 17h vont rester jusqu’à 23h pour avancer le plus possible, note-t-elle. Elles sont à pied d’œuvre pour rétablir le courant.»

Il est toutefois difficile pour Hydro-Québec de prévoir à quelle heure le rebranchement des clients sera envisageable en raison des conditions météorologiques.

«On découvre les travaux à faire au fur et à mesure que nos équipes se déplacent sur le terrain», mentionne Mme Leblanc.

Le déplacement du système météorologique vers l’est de la province fera en sorte que d’autres clients pourraient être touchés au fur et à mesure que la journée avance.

«On s’attend à ce que le verglas soit terminé en fin de journée pour les régions de l’Ouest, mais on voit que la tempête se déplace vers Québec et l’Est, lentement mais sûrement. Nos équipes vont être prêtes à intervenir au besoin», laisse savoir Mme Leblanc.

Redoux attendu

La province entière faisait l’objet d’une alerte météo par Environnement Canada, qui prévoyait des chutes de pluie ou de pluie verglaçante une bonne partie de la journée.

«Pour l’Outaouais, ça tire tranquillement à sa fin, indiquait le météorologue Jean-Philippe Bégin, en fin d’après-midi. Comme on se trouve tout près du point de congélation, on pourrait s’attendre à ce que la pluie verglaçante se change en pluie.»

Un scénario similaire est à prévoir dans la grande région de Montréal au courant de la soirée et de la nuit.

«Dans les Basses-Laurentides, on a reçu près d’une vingtaine de millimètres de pluie verglaçante jusqu’à maintenant, et on va en avoir reçu entre 20 et 30, à terme, indique M. Bégin. On n’a pas encore atteint la vingtaine à Montréal; à 14h, on avait reçu 16 millimètres de pluie verglaçante, mais on va en rajouter pour se rendre à tout près d’une vingtaine.»

Les températures plus clémentes attendues au cours des prochaines heures et jeudi permettront de faire fondre ce qu’il restera de glace, soutient M. Bégin.

«Graduellement l’air doux va s’installer. Ce qui va faciliter les choses, c’est que demain, les températures vont être entre 5 et 10 degrés en après-midi, relève le météorologue. C’est un système en provenance du Colorado et qui s’est énergisé sur les plaines américaines qui va nous permettre de se retrouver dans l’air doux demain matin. Le tout se dirige vers la Baie James, ça va aider.»

Vers l’est de la province

Environnement Canada prévoit notamment que de 5 à 10 millimètres de verglas tomberont en Mauricie, dans la région de Québec et sur la Beauce à compter de mercredi soir, et ce, jusqu’à jeudi matin, alors que le système se dirige vers l’est de la province.

La région de la capitale nationale a reçu de la neige en début d’après-midi; celle-ci devrait se gorger d’eau et se muer tranquillement en pluie verglaçante au courant de la soirée.

«Avec un mélange de neige et de grésil, les accumulations vont être plus difficiles», indique M. Bégin.

La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean sera légèrement épargnée, alors que seulement de 2 à 4 millimètres de verglas devraient tomber d’ici jeudi.

———

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.