Vérificateur général: Lacunes observées dans la rémunération des médecins

QUÉBEC — La gestion des milliards de fonds publics versés chaque année aux médecins sous forme de rémunération pose toujours problème, selon la vérificatrice générale, qui avait déjà identifié des lacunes à ce propos en 2015.

La rémunération consentie aux médecins a fait un bond spectaculaire durant la dernière décennie, alors que le coût par habitant de leur rémunération a bondi de 32%, entre 2010 et 2020. En 2019-2020, Québec a versé 7,5 milliards $ aux médecins.

Or, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ne prend pas toutes les précautions requises pour s’assurer que ces sommes importantes sont bien dépensées, peut-on lire dans le rapport annuel 2021-2022 du Vérificateur général, déposé mercredi à l’Assemblée nationale.

La vérificatrice, Guylaine Leclerc, demande au gouvernement de réviser les modalités de rémunération des médecins, notamment au chapitre de la facturation, et de procéder à une analyse rigoureuse des milliards de dollars qui leur sont versés chaque année.

Surtout, elle déplore le fait que les ententes de rémunération conclues entre Québec et les deux fédérations de médecins, qui s’étalent de 2015 à 2023, sont d’une complexité qui dépasse l’imagination, ce qui nuit à la gestion des sommes en cause et peut conduire à des erreurs de facturation. Ce reproche avait déjà été formulé en 2015, mais rien n’a changé.

Par exemple, l’entente entre Québec et les 11 000 médecins spécialistes comporte un accord-cadre, 175 lettres d’entente, 47 annexes et 32 protocoles d’accord. À lui seul, le manuel de facturation compte 2096 pages. Celle avec les 10 000 omnipraticiens comprend une entente générale en 14 chapitres, 23 annexes, 147 lettres d’entente, 162 accords, 31 ententes particulières et 5 protocoles d’accord. Le manuel de facturation des omnipraticiens compte 1979 pages.

La complexité des codes de facturation a des conséquences directes: par exemple, la Fédération des médecins spécialistes (FMSQ) aura mis plus de trois ans pour abolir une prime qu’elle s’était engagée à éliminer en 2018. Jusqu’à tout récemment, le seul fait de porter des vêtements de protection quand ils visitaient des patients contagieux leur donnait droit à une prime.

De 2015 à 2020, Québec a versé 1 milliard $ de moins que prévu dans les ententes, mais sans savoir s’il s’agissait d’économies ou si l’argent devait demeurer disponible pour eux. La vérificatrice se demande si cette économie apparente masque en fait un volume de services inférieur à ce qui avait été convenu, donc un éventuel problème d’accessibilité aux médecins.

«Cela devrait soulever des interrogations et mener à des actions dans le contexte actuel de difficulté d’accès aux médecins», écrit-elle.

Par ailleurs, une augmentation de 2 milliards $ leur avait été accordée sous forme de rattrapage salarial avec les collègues des autres provinces, entre 2007 et 2017, mais le ministère de la Santé n’a pas effectué les suivis nécessaires depuis.

En 2015, la vérificatrice avait déposé deux rapports sur la rémunération des médecins. Elle avait découvert notamment que Québec avait versé en trop 417 millions $ aux médecins.

Si au début des années 2000, la rémunération des médecins québécois était inférieure à celle de leurs collègues des autres provinces, en moyenne, depuis 2015, elle lui est supérieure.

En 2019, le gouvernement et la Fédération des médecins spécialistes (FMSQ) avaient convenu de réduire progressivement la rémunération des spécialistes, pour qu’elle s’accorde à leurs collègues des autres provinces. La diminution devait atteindre 560 millions $ à compter de 2022-2023, pour des économies totales évaluées à 1,6 milliard $ en cinq ans.

Le MSSS s’est engagé à donner suite aux recommandations de la vérificatrice.