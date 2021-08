Vérification faite: Doug Ford impose-t-il la vaccination à certains travailleurs?

«Vérification faite» est un projet de La Presse Canadienne qui cherche à déterminer la véracité de déclarations formulées par des politiciens. Chaque énoncé fait l’objet de vérifications et d’analyses pour fournir aux Canadiens des faits plutôt que des effets.

DÉCLARATION

«Même Doug Ford a dit qu’il rendrait le vaccin obligatoire pour certains travailleurs essentiels.» – Le chef libéral Justin Trudeau, 24 août 2021.

CONTEXTE

«Au sujet des vaccins, soyons clairs: ce que planifie Erin O’Toole est tout simplement mauvais», a déclaré M. Trudeau mardi lors de son passage à Hamilton, en Ontario.

Il a ensuite énuméré diverses entités qui ont rendu la vaccination obligatoire sous diverses formes, comme des municipalités, des propriétaires d’entreprises, des équipes sportives et des universités.

Justin Trudeau a alors utilisé le premier ministre progressiste-conservateur de l’Ontario comme preuve que son adversaire conservateur à l’élection fédérale était marginal dans sa position sur la vaccination.

«Même Doug Ford a dit qu’il rendrait le vaccin obligatoire pour certains travailleurs essentiels. Regardez, il y a de nombreuses choses sur lesquelles le premier ministre Ford et moi sommes en désaccord. Il y a beaucoup de travail à faire pour obtenir des services de garde à 10 $ et des normes de qualité dans les soins de longue durée. Et il faut en faire davantage pour la vaccination. Eh bien, rien de tout ça ne va se concrétiser si Erin O’Toole se retrouve assis de l’autre côté de la table face à Doug Ford.»

ANALYSE

Erin O’Toole a dit que, bien qu’il soit en faveur de la vaccination et qu’il soutient que c’est sécuritaire et efficace, il ne la rendrait pas obligatoire pour les fonctionnaires fédéraux et les travailleurs des secteurs d’emploi sous autorité fédérale. Il favorise plutôt des tests de dépistage réguliers pour les gens qui ne sont pas vaccinés.

La politique de Doug Ford est essentiellement la même.

L’Ontario a annoncé que de nombreux travailleurs dans les secteurs de la santé et de l’éducation vont devoir fournir une preuve de vaccination ou un document médical justifiant qu’ils en sont exemptés. Toutefois, la province ne va pas jusqu’à imposer la vaccination au personnel. Ceux qui ne sont pas vaccinés vont devoir se soumettre à une séance d’information sur la vaccination et subir des tests de dépistage de façon régulière.

La consigne entre en vigueur le 7 septembre dans le milieu de la santé. Elle concerne les services ambulanciers et les fournisseurs de services communautaires et de soins à domicile. Une politique semblable s’applique dans les foyers de soins de longue durée.

Le ministère de l’Éducation planche aussi sur des règles similaires pour le personnel de toutes les écoles publiques et les établissements ayant un permis de service de garde. Le personnel non vacciné va devoir subir des tests de dépistage rapides de la COVID-19 de façon régulière.

En contrepartie, le propre plan proposé par M. Trudeau a semé une certaine confusion.

Plus tôt cette année, Justin Trudeau a mis en garde contre le fait d’exiger une preuve vaccinale dans un autre contexte que pour des voyages internationaux puisque cela deviendrait un facteur de discorde.

Son gouvernement libéral a ensuite annoncé, deux jours avant le déclenchement des élections, que les employés fédéraux et les travailleurs des secteurs sous autorité fédérale devraient obligatoirement être vaccinés.

Au moment de cette annonce, le président du Conseil privé de la Reine, Dominic LeBlanc, n’a pas précisé comment le gouvernement allait gérer les cas de travailleurs qui refusent d’être vaccinés.

«Ces cas seront traités individuellement par les gestionnaires appropriés», avait répondu le ministre LeBlanc en conférence de presse le 13 août dernier.

En tournée électorale la semaine suivante, Justin Trudeau a déclaré qu’il y aurait «des conséquences» pour les fonctionnaires fédéraux non vaccinés.

Une note publiée par la direction des ressources humaines du gouvernement fédéral indique cependant que des mesures seront offertes en guise d’alternative au vaccin, comme des tests de dépistage et de triage. La note a rapidement été retirée par le Conseil du Trésor qui a plaidé qu’elle contenait des erreurs.

Invité à expliquer la déclaration de M. Trudeau, mardi, étant donné les similitudes entre les positions de M. Ford et de M. O’Toole, le porte-parole du Parti libéral, Alex Deslongchamps, a plutôt référé à des «plans de vaccination» obligatoires plutôt qu’à la vaccination.

«Nous encourageons toute personne qui le peut à être vaccinée et il est important que l’Ontario oblige la mise en place de plans de vaccination pour un grand nombre de secteurs d’emploi essentiels», a répondu par écrit Alex Deslongchamps.

CONCLUSION

Doug Ford n’impose pas la vaccination aux travailleurs essentiels et son approche est semblable à celle d’Erin O’Toole.