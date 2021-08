Vérification: Trudeau a-t-il voté contre une assurance-médicaments universelle?

MONTRÉAL — Si une personne dit qu’il pleut et une autre dit qu’il fait beau, le travail journalistique ne consiste pas à citer l’une et l’autre, mais bien à regarder par la fenêtre.

Dans cette rubrique, La Presse Canadienne examine des déclarations de partis politiques en campagne électorale et regarde par la fenêtre pour vous.

La citation

Vendredi, le Nouveau Parti démocratique (NPD) a accusé le premier ministre libéral Justin Trudeau de s’être opposé à la création d’une assurance-médicaments universelle, au travers de publications et de vidéos sur Twitter, ainsi que d’une pétition. En voici un extrait:

«Quand le temps est venu d’agir, Trudeau a trahi les familles canadiennes en votant contre un plan pour réellement donner une assurance-médicaments universelle aux Canadiens.

Comme d’habitude, il a tourné le dos quand est venu le temps de remplir sa promesse.» ― Pétition du NPD, 27 août 2021

Les faits

Le plan auquel fait référence le NPD est un projet de loi déposé par son député Peter Julian, qui cherchait à «établir les critères et les conditions à respecter» par les provinces et les territoires pour que le fédéral leur verse «une contribution pécuniaire» qui leur permettrait de gérer leur propre régime d’assurance-médicaments.

Le projet de loi n’aurait donc pas créé de toutes pièces une telle assurance, mais aurait fait un pas dans cette direction.

Le projet a bel et bien été rejeté par Justin Trudeau et une majorité des libéraux. Le premier ministre avait expliqué avant le vote qu’il «n’imposerait pas aux juridictions provinciales des règles qui n’ont pas été créées en collaboration avec elles» et qu’il tenait à respecter la séparation des pouvoirs garantie par la Constitution.

Tous les bloquistes et presque tous les conservateurs ont eux aussi voté contre.

Pour ce qui est de la promesse de M. Trudeau, celui-ci s’était bel et bien engagé à fournir une «assurance-médicaments nationale», lors de la campagne électorale de 2019.

Déjà, en 2018, les libéraux avaient créé un «conseil consultatif» pour étudier la question et rédiger un rapport.

Dans son budget de 2019, le gouvernement libéral avait proposé entre autres de dépenser 35 millions $ pour mettre sur pied «l’Agence canadienne des médicaments» qui négocierait les prix des médicaments avec les compagnies pharmaceutiques.

Ce qu’on a vu par la fenêtre

Bien qu’il soit vrai que Justin Trudeau a voté contre un projet néo-démocrate lié à l’assurance-médicaments, les détails sont beaucoup plus nuancés que ne le laisse entendre le NPD.

Le plan n’aurait pas à lui seul permis de «réellement donner une assurance-médicaments universelle aux Canadiens». De plus, l’opposition du premier ministre semble liée aux moyens plutôt qu’aux fins.

Même si les libéraux n’ont pas à ce jour créé une assurance-médicaments nationale, des démarches ont été amorcées en ce sens dès 2018.

Il faut cependant préciser que le chef néo-démocrate Jagmeet Singh réclame la création d’une telle assurance depuis sa nomination en 2017, soit avant que le Parti libéral n’adopte l’idée à son tour.

―――

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.