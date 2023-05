MONTRÉAL — L’ancienne députée et ministre Véronique Hivon est nommée Patriote de l’année par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. La Société souligne notamment sa contribution au dossier de l’aide médicale à mourir et son engagement politique.

Véronique Hivon a reçu ce titre lors d’une cérémonie tenue à Montréal jeudi. «Mme Hivon a été choisie pour son travail acharné dans le dossier de l’aide médicale à mourir, pour avoir énormément contribué à la cause indépendantiste et pour son approche moderne et consensuelle de la politique», peut-on lire dans un communiqué diffusé par la Société Saint-Jean-Baptiste.

L’ancienne députée péquiste avait déposé le projet de loi 52 en 2013, qui déterminait notamment les conditions permettant à un citoyen d’obtenir l’aide médicale à mourir.

Mme Hivon était députée de la circonscription de Joliette lorsqu’elle a annoncé son départ de la vie politique en avril 2022. L’ancienne péquiste a aussi été ministre déléguée aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse lorsque Pauline Marois était au pouvoir.

«Nous sommes fiers de décerner le titre de Patriote de l’année à Véronique Hivon, cette souverainiste convaincue et convaincante, qui, j’en suis persuadée, ouvrira la voie par son exemple à une multitude d’autres femmes en politique au Québec», a affirmé la présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Marie-Anne Alepin, dans un communiqué.

Mme Hivon s’est dite émue de recevoir cet hommage. «À travers mon engagement, j’ai été guidée par une volonté de mener des projets qui nous concernent tous, comme citoyens et comme humains, et de le faire de la manière la plus démocratique et transparente possible, en impliquant toute la société québécoise. Si cela peut être vu comme rejoignant les valeurs des Patriotes, j’en suis honorée», a-t-elle déclaré par voie de communiqué.

