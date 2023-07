Verrerie Owens Illinois à Montréal: l’entente de principe entérinée; fin de la grève

MONTRÉAL — Les travailleurs de l’usine de fabrication de verre Owens Illinois, à Montréal, ont entériné l’entente de principe qui était intervenue quant au renouvellement de leur convention collective, mettant ainsi fin à leur grève.

La grève illimitée de ces 330 travailleurs, membres du syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, avait débuté le 10 mai.

La direction de l’entreprise indique que le travail reprendra cette semaine.

Réunis en assemblée, les syndiqués ont voté à 64 % en faveur de l’entente de principe qui concerne un contrat de travail de trois ans.

Selon le syndicat des Métallos, l’entente prévoit des augmentations de 14 à 20 % sur trois ans. Les employés qui ont un métier spécialisé bénéficieront de deux hausses supplémentaires de 1 $ l’heure pour la deuxième et la troisième année du contrat, pour un total de 20 % d’augmentations en trois ans.

Les deux régimes de retraite, à cotisations déterminées et à prestations déterminées, ont aussi été bonifiés, de même que les assurances collectives, souligne le syndicat des Métallos.

Owens Illinois est une verrerie, qui fabrique notamment les bouteilles brunes, dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal.

La direction de l’entreprise s’est dite satisfaite du dénouement et de la fin de la grève. «Nous sommes heureux d’être parvenus à une résolution mutuellement acceptable qui continue à fournir à nos employés des salaires et des avantages compétitifs, tout en positionnant notre usine pour une croissance et un succès futurs», a affirmé Jim Woods, porte-parole de la verrerie Owens Illinois.

Du côté syndical, Éric Dumas, président de la section locale du syndicat des Métallos a aussi exprimé sa satisfaction. «La compagnie a frappé un mur. Depuis la dernière grève en 1984, la compagnie essayait convention après convention de gruger nos conditions de travail. C’est fini! On a refusé le modèle que cette compagnie essaie de faire adopter partout. À Pointe-Saint-Charles, on s’est battus pour mieux, on a obtenu mieux et on sera prêts à se battre encore pour mieux.»