VG: des retards inacceptables pour l’aide aux anciens combattants

OTTAWA — La vérificatrice générale du Canada affirme que des anciens combattants malades et blessés continuent de faire face à des retards inacceptables lorsqu’ils demandent de l’aide et des prestations fédérales malgré de nombreuses initiatives gouvernementales visant à réduire les temps d’attente.

En fait, Karen Hogan affirme dans un rapport publié mardi qu’Anciens Combattants Canada ne sait pas si l’une de ces initiatives a réellement contribué à accélérer le traitement des demandes d’invalidité des anciens combattants.

Des militants pour les droits des anciens combattants sonnent l’alarme depuis longtemps au sujet de l’impact significatif que les retards dans le traitement des demandes peuvent avoir sur les vétérans handicapés et leur famille en nuisant à l’accès au traitement et à l’aide financière.

Mme Hogan fait écho à cette affirmation dans son rapport, ajoutant que le gouvernement doit proposer un véritable plan à long terme pour résoudre le problème, incluant la bonne quantité de ressources et de personnel.

La vérificatrice note que le gouvernement a embauché des centaines de travailleurs temporaires et apporté un certain nombre de changements à la façon dont les demandes sont traitées par Anciens Combattants.

Mais elle dit que ces efforts semblent avoir peu contribué à réduire les temps d’attente et à traiter les plus de 40 000 demandes non traitées qui restent avec le ministère.