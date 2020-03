VIA Rail: la plupart des services ferroviaires ont repris leurs activités

MONTRÉAL — Le transporteur ferroviaire VIA Rail Canada confirme la reprise progressive de la plupart de ses services à compter de mardi, incluant les liaisons achalandées entre Toronto et Montréal et entre Toronto et Ottawa.

VIA Rail ajoute que le train le Canadien effectuera deux départs: mercredi entre Toronto et Vancouver et vendredi entre Vancouver et Toronto. D’autres départs seront confirmés dans les prochains jours.

Le circuit de l’Océan, le service de train de Montréal à Halifax, a repris vendredi dernier, peu après le retour des trains sur les circuits Québec-Montréal-Ottawa, Toronto-London-Windsor, Toronto-Sarnia et Toronto-Niagara Falls.

Il y a près de trois semaines, VIA Rail a annoncé la fermeture de son réseau dans l’est du Canada après plusieurs jours de perturbations causées par les manifestants qui bloquaient les voies dans plusieurs provinces pour protester contre un projet de gazoduc dans le nord de la Colombie-Britannique.

Quant au service de passagers des trains de banlieue de la ligne exo4 qui relie Candiac, en Montérégie, et le centre-ville de Montréal, il demeure bloqué depuis le 10 février car l’occupation de la voie ferrée traversant le territoire mohawk de Kahnawake demeurait en place, mardi matin.