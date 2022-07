Via Rail: les négociations se poursuivent avec Unifor pour éviter la  grève

MONTRÉAL — Les négociations se poursuivaient toujours, lundi, entre la direction de Via Rail et le syndicat Unifor, dans le but d’éviter le déclenchement d’une grève en fin d’après-midi.

Le syndicat Unifor y représente plus de 2000 travailleurs: des employés de gare, des trains, des centres d’entretien, centre client et dans les bureaux.

Les syndiqués devaient déclencher la grève à 0h01 dans la nuit de dimanche à lundi, mais l’éventuel déclenchement a été reporté à 16h lundi, vu la poursuite des négociations. Et les discussions étaient encore en cours lundi en fin d’avant-midi, a confirmé le syndicat Unifor.

La direction du transporteur par train se dit déterminée à «négocier une entente juste et raisonnable», alors que le syndicat Unifor soutient que l’employeur demande aux travailleurs des concessions qui pourraient mettre en cause la sécurité d’emploi.