VIA Rail reprend du service dès lundi entre Québec, Montréal et Ottawa

MONTRÉAL — VIA Rail annonce la reprise du service sur toutes ses routes entre les villes de Québec, Montréal et Ottawa dès lundi.

La société d’État en a fait l’annonce samedi par voie de communiqué.

Par ailleurs, l’horaire de fin de semaine entre Montréal et Ottawa a déjà repris son cours. Celle des trains 26 et 28 qui desservent le trajet Ottawa-Montréal-Québec doit aussi être remise en service à partir de ce dimanche.

Les passagers sont invités à consulter le site web de VIA Rail pour obtenir plus d’informations et demeurer au fait de possibles changements.

Les liaisons Toronto-London-Windsor, Toronto-Sarnia ainsi que Toronto-Niagara Falls seront aussi en service à compter de lundi 24 février.