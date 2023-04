«Victoire significative» pour les droits des parents en Colombie-Britannique

VANCOUVER — Une récente décision de justice concernant la discrimination au travail impliquant la mère d’un jeune enfant est «une victoire importante pour l’égalité des sexes», a déclaré la commissaire aux droits de la personne de la Colombie-Britannique.

Kasari Govender a souligné lundi la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire entre Gibraltar Mines et la soudeuse Lisa Harvey «est une avancée importante» en matière d’égalité des sexes au travail, puisque la discrimination de l’employeur à l’égard de la «situation familiale» d’un travailleur touche inévitablement plus de femmes que d’hommes.

«Nous savons que dans de nombreuses familles, les femmes continuent d’être responsables de manière disproportionnée des soins, des soins aux enfants, des soins aux personnes âgées et aux autres personnes à charge dans leur foyer, a déclaré Mme Govender. Et cette décision, en fin de compte, garantira que les employeurs les traitent avec plus d’égalité qu’auparavant.»

La Cour d’appel a statué vendredi que les cas de discrimination de l’employeur à l’égard de la «situation familiale» d’un travailleur peuvent se produire «chaque fois» que les conditions d’emploi interfèrent avec les devoirs parentaux d’un employé.

L’année dernière, une révision judiciaire de la décision du Tribunal des droits de la personne dans la même affaire a statué qu’une plainte de discrimination n’est valide que si un employeur a activement apporté des modifications aux conditions d’emploi qui ont entraîné une ingérence dans les devoirs parentaux d’un travailleur.

L’examen judiciaire a confirmé l’affirmation de Gibraltar selon laquelle le précédent juridique montre qu’il faudrait modifier les conditions d’emploi pour conclure à une discrimination fondée sur la situation familiale.

Le Tribunal des droits de la personne a fait appel de l’examen, ce qui a conduit à la décision de la Cour d’appel vendredi.

La Cour d’appel a renvoyé l’affaire à la Cour suprême de Colombie-Britannique pour qu’elle soit examinée selon les critères qu’elle a définis dans son nouvel arrêt.

Taseko Mines, la société mère de Gibraltar, a refusé de commenter l’affaire, affirmant qu’elle était toujours devant les tribunaux.

Mme Govender a déclaré que l’examen judiciaire précédent avait créé une «norme plus élevée» pour les personnes cherchant une protection contre la discrimination liée à la «situation familiale», ce qui rend difficile pour les personnes de contester légalement la discrimination dont elles sont victimes.

La discrimination fondée sur le statut familial, selon Mme Govender, est une extension du sexisme systématique qui est devenu un problème si courant dans les lieux de travail que beaucoup deviennent désensibilisés.

«C’est tellement omniprésent qu’on ne le voit presque plus, a-t-elle affirmé. Et c’est pourquoi c’est une décision si importante et une question si importante sur laquelle travailler. Le sexisme ne devrait pas être tellement enraciné que nous ne le voyons plus. Nous devons le rendre visible et nous devons nous y attaquer.»

La décision du tribunal indique que Mme Harvey travaille à Gibraltar aux côtés de son épouse et que les deux «ont travaillé les mêmes quarts de 12 heures» lorsqu’elle est tombée enceinte.

Après l’accouchement de Mme Harvey et avant la fin de son congé de maternité, la soudeuse a demandé à Gibraltar de «modifier ses horaires de travail et ceux de son épouse afin de faciliter la garde des enfants». Les deux parties n’ont pas été en mesure de s’entendre sur une solution, ce qui a conduit Mme Harvey à porter plainte auprès du Tribunal des droits de la personne, alléguant une discrimination fondée sur la situation familiale.