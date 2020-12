Vidéos illégales de Pornhub: le gouvernement fédéral a contacté la GRC

OTTAWA — Le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, dit qu’il a contacté la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour que cette dernière offre son aide au Québec et à Montréal pour lutter contre l’exploitation sexuelle.

Lors de la période de questions, le ministre Blair a été interpellé par le Parti conservateur au sujet de l’enquête du «New York Times» qui a révélé l’existence de vidéos illégales contenues sur la plateforme Pornhub, basée à Montréal.

Le ministre Blair a réitéré que l’exploitation sexuelle est un «crime des plus odieux» et qu’il travaille «très fort» pour s’assurer que les corps policiers à tous les niveaux aient les outils et les ressources nécessaires pour combattre ces crimes.

Son collègue au Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, a soutenu qu’il compte déposer un projet de loi au début de l’année 2021 pour forcer les plateformes numériques à éliminer tout contenu illégal, incluant les discours haineux, l’exploitation sexuelle de mineurs et le contenu violent ou haineux.