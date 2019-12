Vidéotron conclut une entente pour acheter Télédistribution Amos inc.

MONTRÉAL — Vidéotron a conclu une entente visant l’acquisition de Télédistribution Amos inc. (Cable Amos) et de son réseau.

C’est ce qu’a annoncé la filiale de Québecor Média inc. dans un communiqué publié lundi.

« Notre intention de nous implanter en Abitibi-Témiscamingue est bien réelle et la transaction que nous annonçons aujourd’hui en est la preuve. Nous l’avons dit dans le passé : nous évaluerons et saisirons toute occasion de croissance dans la région. Nous avons hâte et nous sommes fébriles à l’idée d’offrir nos services aux citoyens de la région », a déclaré Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

Pour sa part, la direction de Cable Amos a indiqué que «les besoins de la clientèle évoluent, et seule Vidéotron est en mesure de répondre à cette nouvelle réalité».

Toujours selon le communiqué publié par Vidéotron, «cette acquisition devrait être effective au courant du printemps 2020 et est sujette à l’approbation d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada et à diverses conditions usuelles.»