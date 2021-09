Vingt ans plus tard, la renaissance de «Ground Zero» n’est toujours pas terminée

NEW YORK — Vingt ans après sa destruction lors des attentats du 11 septembre 2001, le site du World Trade Center n’est toujours pas reconstruit entièrement.

Deux gratte-ciel prévus, un centre des arts et une église sont toujours inachevés sur le site, qui accueillera samedi la cérémonie annuelle en mémoire de près de 3000 personnes tuées dans les attentats commis au coeur de la «grosse pomme». Les visiteurs découvriront quand même un site qui ne ressemble plus à un chantier de construction, même si les travaux se poursuivent ici et là.

La place commémorative, avec ses deux bassins réfléchissants, a ouvert ses portes il y a 10 ans. Le gratte-ciel «One, World Trade Center», connu à l’origine sous le nom de «Freedom Tower», a ouvert ses portes en 2014, tout comme le Mémorial et le Musée national du 11-septembre. Sous terre, une station de correspondance du transport en commun et un centre commercial ont ouvert leurs portes en 2016. Et trois autres tours vitrées construites pour remplacer celles perdues dans l’attentat sont ouvertes.

Mais des grues et des clôtures de construction sont toujours visibles autour du site. Voici un aperçu du travail inachevé:

2, CENTRE DU COMMERCE MONDIAL

Prévu comme le deuxième plus haut gratte-ciel du site, le «2, World Trade Center» pourrait un jour atteindre 80 étages. Mais pour l’instant, il n’existe qu’une base de bâtiment, à l’angle nord-est du site.

Le promoteur, Larry Silverstein, a déclaré qu’il souhaitait signer un bail avec un gros locataire principal avant de commencer la construction de la tour, conçue par le célèbre architecte Norman Foster (Palais du Reichstag, viaduc de Millau).

CENTRE DES ARTS

Après des années de retard, le «Ronald O. Perelman Performing Arts Center» est en construction juste à l’ouest du futur site du «2, World Trade Center»; il devrait ouvrir ses portes en 2023.

Alors qu’une salle de spectacles faisait partie du plan initial de tout le site, des différends concernant son budget et sa conception ont menacé sa viabilité, après que Frank Gehry et la société norvégienne Snøhetta ont été choisis, en 2004, pour le concevoir. En 2015, les dirigeants du centre ont annoncé une nouvelle équipe d’architectes, qui a conçu un cube de verre et de marbre translucide.

Une fois terminé, le dernier étage du centre des arts abritera un ensemble flexible d’espaces pouvant être configurés en un, deux ou trois salles pour le théâtre, la danse, le cinéma et la musique. Des représentations gratuites auront lieu sur une petite scène au niveau du hall.

Le banquier et investisseur Ronald O. Perelman a donné son nom au centre, avec un don de 75 millions $. Le centre de 500 millions $ est aussi construit grâce à des contributions privées et 100 millions $ de la Lower Manhattan Development Corp., l’agence créée après les attentats pour stimuler le réaménagement du secteur.

ÉGLISE GRECQUE ORTHODOXE

La construction longtemps retardée de l’église orthodoxe grecque Saint-Nicolas et du sanctuaire national, pour remplacer le seul lieu de culte détruit le 11 septembre, se poursuit rapidement après des années de retard.

Le bâtiment, conçu par l’architecte Santiago Calatrava, s’élève près du coin sud-est de «Ground Zero» et dominera la place commémorative. L’église, qui devrait être terminée l’année prochaine, est entourée d’un petit parc public et présente un dôme de style byzantin et un revêtement en marbre pouvant être éclairé de l’intérieur.

Le projet a d’abord été retardé par un différend sur l’emplacement, entre l’archidiocèse grec-orthodoxe d’Amérique et l’autorité portuaire de New York et du New Jersey, propriétaire du centre de commerce. Les coûts du projet ont ensuite grimpé en flèche et la construction s’est arrêtée fin 2017, lorsque l’archidiocèse a pris du retard dans ses paiements.

Une nouvelle entité, les Amis de Saint-Nicolas, dirigée par un groupe de riches Grecs américains, a assumé la gestion au nom de l’archidiocèse et a récolté les fonds restants. La construction a repris en août 2020, avec une estimation finale des coûts de près de 85 millions $.

L’archidiocèse prévoit vendredi une cérémonie d’éclairage dans le bâtiment inachevé.

5, CENTRE DU COMMERCE MONDIAL

La construction n’a pas encore commencé sur cette tour qui doit remplacer un immeuble de bureaux occupé par la Deutsche Bank, endommagé et contaminé par les débris des tours jumelles qui se sont effondrées. Le bâtiment d’origine a été démoli entre 2007 et 2011 – un travail qui s’est accompagné de sa propre tragédie: deux pompiers sont morts lors d’un incendie en 2007.

Ces dernières années, la Lower Manhattan Development Corp. et l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey ont choisi un partenariat dirigé par Brookfield Properties et Silverstein Properties pour construire une tour de 270 mètres, avec des bureaux et des espaces de location, en plus de 1325 appartements.

Les plans prévoient que 25 % des appartements soient désignés comme «abordables» et loués à des tarifs inférieurs au marché. Mais certains résidants du quartier estiment que ce n’est pas assez: ils aimeraient que tous les appartements soient abordables.

Les promoteurs croient que «si tout se déroule comme prévu», ce bâtiment devrait être achevé dans environ cinq ans.