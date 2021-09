Vingt ans plus tard, les Américains se réunissent pour commémorer les attentats

NEW YORK — La récitation douloureuse des noms des morts a retenti samedi sur les vestiges du World Trade Center alors que des membres de la famille, des dignitaires et des Américains ordinaires se sont réunis pour commémorer les 20 ans des attentats du 11 septembre.

Les proches ont lu à tour de rôle les quelque 3000 noms, chacun accompagnant leur intervention d’un hommage personnel en larmes, interrompu seulement par des silences solennels pour marquer les moments clés de cette journée fatidique : les multiples moments d’impact et l’effondrement des tours.

« Ma famille et moi avons parfois ressenti une tristesse et une incrédulité insupportables face à ces vies perdues », a déclaré Mike Low, dont la fille Sara était agente de bord dans l’un des avions qui ont heurté les tours.

« J’aimerais que l’histoire soit retenue non pas comme des chiffres ou une date, mais pour les visages de gens ordinaires — des gens qui ressemblaient beaucoup à Sara. »

Beaucoup de ces visages étaient dans la foule sous la forme de photos collées sur des pancartes, brandies par les personnes en deuil au profit des caméras.

Le président américain Joe Biden, les anciens présidents Bill Clinton et Barack Obama, l’ancien maire de New York Mike Bloomberg et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, étaient parmi les dignitaires présents. Bruce Springsteen participait également à l’évènement, et a interprété « I’ll See You in my Dreams ».

Une présence policière massive a encerclé le mémorial du 11 septembre sur le site baptisé de manière informelle Ground Zero, il y a deux décennies. Maintenant une paire de fontaines carrées profondes marquant l’empreinte des tours s’y trouve, chacune gravée avec les noms des victimes.

M. Low s’est souvenu de sa première visite marquant le premier anniversaire de la tragédie, alors que le site n’était encore qu’une ruine fumante de métal tordu et de béton. Aujourd’hui, c’est un mémorial et un musée permanents.

« Ma femme Bobbie et moi étions ici avec des milliers de membres de la famille, en plein milieu d’un monde gris et noir de bâtiments détruits », a-t-il déclaré, rendant hommage aux innombrables héros qui ont donné leur vie il y a 20 ans.

« Aujourd’hui, c’est un lieu de recueillement paisible… alors que nous avons dû poursuivre nos vies pendant ces 20 dernières années, je trouve la force de continuer en soulignant la mémoire de tous ceux qui sont devenus plus que des gens ordinaires. »