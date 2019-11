Vingt et un élèves du primaire à Gatineau sont transportés à l’hôpital

GATINEAU, Qc — Vingt et un élèves du primaire à Gatineau ont été transportés à l’hôpital vendredi après s’être plaints de maux de tête et de douleurs à la poitrine et à l’estomac à la suite d’un trajet en autobus scolaire.

Maude Hébert, de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, affirme que personne n’a montré de signes de blessures graves et que les enfants de l’école Saint-Jean de Bosco ont été emmenés à l’hôpital à titre préventif.

Mme Hébert a indiqué que lorsque les élèves sont arrivés à l’école, ils ont dit se sentir malades et ont signalé une odeur inhabituelle dans l’autobus.

Elle a déclaré que le monoxyde de carbone avait été écarté comme élément ayant pu incommoder les élèves et que les autorités enquêtaient sur l’hypothèse qu’un problème avec le refroidisseur de gaz d’échappement de l’autobus puisse avoir émis l’odeur nauséabonde.

Marie-Ève D’Aoust, porte-parole des ambulanciers ayant pris en charge les enfants, a indiqué que 17 patients avaient été emmenés à l’hôpital de Gatineau et quatre à l’hôpital de Hull.

Elle a déclaré que 22 autres élèves évalués par les ambulanciers et des agents de contrôle de poison n’avaient pas eu besoin d’être transportés à l’hôpital.